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ثقافة
«جمعة الماجد» يشارك في ملتقى حول إدارة المؤسسات التراثية في القاهرة
خلال الملتقى
9 يونيو 2022 01:05

دبي (الاتحاد)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2022، تحت عنوان «إدارة المؤسسات التراثية»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال يومَي السابع والثامن من يونيو الجاري، بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، في مقرها الرئيس بالقاهرة.
ومثل المركز في الملتقى محمد كامل جاد، مدير عام المركز، حيث قدم ورقة عمل عنوانها «جهود مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فهرسة المخطوطات وبناء قواعد البيانات»، تناول فيها الجهود الذي بذلها المركز في مجال فهرسة المخطوطات وبناء قواعد بياناتها والتطوير الذي قدمه المركز فيها، مشيراً إلى أن أهم هدف للمركز أن يكون في خدمة المخطوط أينما وجد حفظاً ورقمنةً وترميماً، ونتيجة لجهود المركز في حفظ ورقمنة المخطوطات في العديد من الدول، خاصة في وسط وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تجمَّعَ لدى المركز ما يزيد على مليون مخطوط مصوَّر، من نحو 1127 جهة، وهذا العدد الكبير لا يمكن الاستفادة منه ومعرفة ما فيه دون فهرسته، وقد سعى المركز إلى التطوير على صعيد فهرسة المخطوطات وقواعد بياناتها بما يحقق النتيجة المرجوة.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
القاهرة
مصر
معهد المخطوطات العربية
المنظمة العربية للتنمية الإدارية
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