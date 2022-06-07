لطيفة بنت محمد تشهد تخريج أول دفعة من «معهد دبي للتصميم والابتكار»

دبي (وام)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، حفل تخريج أول دفعة من طلاب «معهد دبي للتصميم والابتكار» ممن حصلوا على درجة البكالوريوس متعددة المسارات في التصميم، والذي أُقيم بمقر متحف المستقبل في دبي.

هنّأت سموها الخريجين مُعتبرةً حصولهم على هذه الدرجة العلمية، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إنجازاً جديداً يعزز آفاق تطوير القطاع الثقافي والإبداعي، فيما أعربت عن صادق أمنياتها لهم جميعاً بالتوفيق في توظيف ما تلقوه من علوم في صنع المستقبل.

نقطة مضيئة

وقالت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي: «هذه اللحظة تشكل نقطة مضيئة جديدة في سجل إنجازات دبي، ولا شك في أن معهد دبي للتصميم والابتكار، بتقديم أول برنامج تصميم متعدد التخصصات في الشرق الأوسط من نوعه، يشكّل أحد البرامج الرائدة العديدة التي تجسّد الفكر الريادي للإمارة».

وأضافت سموها: «سعياً منّا لتمكين القطاع الثقافي والإبداعي وجعله رافداً أساسياً لاقتصاد دبي، نحرص دائماً على تهيئة البنية التحتية والبرامج والمؤسسات المناسبة التي تحتضن المبدعين والمبتكرين حالياً ومستقبلاً، وتساعدهم على تحقيق التطور والنمو والازدهار، ويعكس معهد دبي للتصميم والابتكار مساعينا الناجحة في سبيل تطوير المنظومة الثقافية والإبداعية في دبي».

حضر حفل التخريج مالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير ورئيس مجلس إدارة معهد دبي للتصميم والابتكار، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومحمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، والدكتورة راشيل شرايبر، العميد التنفيذي لكلية «بارسونز» للتصميم، وهاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى عددٍ من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين للمعهد، ومنهم ممثلون عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وكلية «بارسونز» الجديدة للتصميم في نيويورك، وهي الجهات التي تعاونت مع المعهد لتصميم منهجه الدراسي العالمي.

اقتصاد المعرفة

وعن أهمية هذه الخطوة، قال مالك آل مالك، «أرست القيادة الرشيدة أسساً راسخة للاقتصاد القائم على المعرفة، وكان في صميم هذه الأسس التعليم الذي يمكّن الشباب من التعامل مع فرص وتحديات المستقبل»، مؤكداً أن «المستقبل هو للكفاءات التي تمتلك مفاهيم وتطبيقات الفكر التصميمي الذي يدمج حلول التكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية والقدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية».

علامة فارقة

من جهته، قال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «يمثل تخرُّج الدفعة الأولى من المعهد علامةً فارقة في مسيرته وخطوة مهمة في سعينا نحو تطوير القطاعات الإبداعية والإسهام في تعزيز اقتصاد المعرفة، وأرى في هذه الدفعة المتميزة طموحاً وشغفاً كبيرين للمساهمة في النهوض بالمجتمعات من خلال الحلول المبتكرة لأبرز التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم عموماً».

أعمال متنوعة

تضمّن الحفل استعراض 10 مشاريع تخرج من طلاب الدفعة، منها ابتكار مجموعة فنية رقمية متنوعة على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (phygital NFT)، إضافة إلى تصميم لتطبيق يهدف إلى دعم مرضى الزهايمر في المراحل المبكرة إلى المتوسطة، ومشاريع تتركز حول تصورات حياة الإنسان والنبات على كوكب المريخ وغيرها من الأفكار المبتكرة.