إماراتي يحصد «زرياب للمهارات 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

منح المهرجان الدولي للعود، الذي تنظّمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب هذا العام بدورته الثالثة والعشرين، الفنّان الموسيقي الإماراتي علي عبيد الحفيتي، جائزة زرياب للمهارات لعام 2022؛ نظراً لإبداعاته الموسيقية، واحتفاءً بمساهماته بالإرث الفنّي الإماراتي.

وتسلم الفنان الجائزة الرفيعة خلال فعاليات المهرجان الذي أُقيم في مدينة تطوان خلال مايو الماضي، حيث احتفى الحدث بمنجزات الفنان الذي ساهم في تأسيس أول تخت إماراتي للموسيقى بالتعاون مع نخبة من أبرز العازفين العرب.

وأحيا علي عبيد حفل ختام المهرجان، معرّفاً الجمهور المغربي على أجمل اللوحات الموسيقية التي تعكس جمال الموسيقى الإماراتية والعربية، وتُظهر إمكانات الفنان الذي لعب دوراً فاعلاً في إنشاء فرقة أوركسترا الفجيرة.

ويُعد عبيد أحد أبرز الأصوات الموسيقية في الإمارات والمنطقة، حيث أنهى تعليمه الأكاديمية من بيت العود العربي بأبوظبي، متتلمذاّ على يدّ الفنان العراقي الدكتور نصير شمّه ليكون أول خريّج من بيت العود العربي بدرجة بكالوريوس فنون تخصص موسيقى.

وتعدّ جائزة زرياب للمهارات واحدة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى على المستويين العربي والدولي، والتي منحت لأسماء لامعة في الساحة الفنيّة، أبرزهم الفنان عبد الوهاب الدوكالي، والفنان الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، والفنان والمطرب المغربي نعمان لحلو، وعازف العود العراقي د. نصير شمّة، وخوان كارمونا، والثلاثي جبران من فلسطين، وآخرون.