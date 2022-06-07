«كلمة».. يصدر «المعنى في المنحوتات العربية الشمالية القديمة»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع «كلمة» في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، كتاب: «المعنى في المنحوتات العربية الشمالية القديمة» من تأليف كِرستن إكسل، ونقله إلى «العربية» الدكتور يحيى عبابنة، والدكتورة مودَّة عبابنة، وراجع الترجمة الدكتور محمود مبارك عبيدات. وتبرز أهمية الكتاب من مصدر معلوماته الموثّقة في النقوش والمنحوتات، فقد صوَّر أصحابها في منحوتاتهم جميع أحوالهم الحياتية، ورسموا صورة للإنسان العربيّ، وأبرزوا جوانب شخصيته وطريقة تفكيره، ما جعل مؤلفة هذا الكتاب تحاول المقارنة بين صورتهم في نقوشهم، وتلك الصورة التي يقدّمها الشعر الجاهلي، على الرغم من أنَّ هذه المنحوتات تعود إلى عصر أبعد من عصر الأدب الجاهلي.

ويمكن القول عن كتاب «المعنى في المنحوتات العربية الشمالية القديمة»، إنه من الدراسات الجديدة في نظرتها إلى كتابة اللهجات العربية البائدة: الصفاوية والثمودية واللحيانية، مع تركيزها على النقوش الصفاوية، فهي تنظر إليها نظرة كُليَّة لا تعتمد التجزئة التي يعتمدها كثير من الباحثين الغربيين، ومن سار على نهجهم من العرب، إذ تعتمد على النقوش في بيئاتها، وهذه النقوش مقروءة في الغالب، ولكن قراءتها كانت تعتمد الطريقة التقليدية النمطية التي سادت في بدايات الاهتمام بقراءة النقوش، وهي طريقة مفيدة تقدّم مادة النقش الموثّقة التي تعدُّ خطوة من الخطوات التي يمكن اعتمادها في دراسة أساليب الحياة واللغة فيها.

وقد انصبَّ جهد المؤلفة على إبراز موضوعات، أهمها الطريقة المنهجية التي تعاملت فيها مع المنحوتات من حيث تحديد المشكلة والمنهج والهدف، محاولة الوصول إلى ربط هذه المنحوتات مع نظائرها في الشعر العربي الجاهلي، معتمدة على عددٍ من شعراء الجاهلية وبعض شعراء العصر الإسلامي، وحددت المقصود بأصحاب هذه النقوش مركّزة على النقوش العربية الصفاوية والثمودية واللحيانية والحسمائية المتناثرة في جزيرة العرب وبواديهم الأخرى، وقد اهتمت بالفن الصخري والكتابة على الجدران في محاولة منها لربط الحضارة العربية الجاهلية بنظائرها من الحضارات القديمة في أوروبا وأفريقيا وأميركا، وهو أمر حاولت فيه إثبات أن الناس كافة كانوا يستخدمون هذه الفنون للتعبير عن أوجه الحياة المختلفة، مع محاولة ربط الكتابات العربية الثابتة مع الكتابات الأخرى في المنطقة، كالإغريقية والرومانية وغيرها، بل لقد وصلت إلى مقارنة ذلك ببعض الكتابات الإسلامية المبكرة.