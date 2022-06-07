«شاعر المليون».. تستعرض مسيرة الدولة «من التمكين إلى الريادة»

أبوظبي (وام)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 185 من مجلة شاعر المليون، الذي اشتمل على عدد من الموضوعات والاستطلاعات التي أضاءت على إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، كما تحدثت عن رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». تحت عنوان «دولة الإمارات.. من التمكين إلى الريادة»، أكدت افتتاحية العدد أن رحيل المغفور له الشيخ خليفة «رحمه الله»، ترك أثراً عظيماً في نفوس أبناء شعبه وأمته العربية والعالم أجمع، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، دفعت الإمارات نحو المقدمة، وجعلت منها نموذجاً متطوراً في المنطقة يشهد له الجميع، متطرقة إلى مرحلة التمكين التي قادها وشكلت مرحلة مضيئة في تاريخ الإمارات، مشيرة إلى أنها ستظل حاضرة في مختلف محطات الدولة ومسيرتها الناجحة، التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتستمر المسيرة تحت قيادة سموه نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، فهو القائد الذي يحظى بتقدير واحترام واسعين على مستوى العالم، وله من الإنجازات والمواقف ما يجعله قائد المرحلة ورجل الريادة والنهضة. كما ضم العدد مجموعة من القصائد التي عكست مشاعر الحزن والفقد بعد رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وأخرى تحدثت عن صفات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القيادية، وما يقدمه للإمارات من نجاحات جعلتها من أفضل دول العالم، أيضاً ضم مجموعة من التغطيات الخاصة بالبرنامج الثقافي لأكاديمية الشعر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، والذي تضمن تواقيع كتب وأمسيات وإطلاق كتب وإصدارات منها طبعة خاصة لكتب كانت قد صدرت على نفقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».