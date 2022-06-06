«بينالي الفنون الإسلامية 1» في ضيافة السعودية

الدرعية (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية إقامة الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 23 يناير إلى 23 أبريل 2023، بإشراف فريق عالمي من المتخصصين في مختلف المجالات الفنية، تحت عنوان «أول بيت».

ويُعد الحدث أول بينالي للفنون الإسلامية على مستوى العالم، وسيقام في الخيام الغربية المحاذية لصالة الحجاج التي تم تصميمها من قبل الشركة المعمارية SOM عام 1981، وحازت حينها جائزة آغا خان للعمارة عام 1983. وأضافت أن الموقع سيحتوي على قسم يمتد على مساحة 70 ألف متر مربع أُنشئ خصيصاً ليضم المرافق المخصصة لاستضافة فعاليات البينالي. ويأتي البينالي في قسمين مترابطين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، يقدمان حواراً متناغماً بين المواقع المقدسة وطقوس العبادات التي تلهم الفنانين لتصويرها وترجمتها، وتوثيق انعكاساتها على وجدان الفرد والجماعة. وتتمحور المعارض الفنية الداخلية حول فكرة «قبلة المسلمين»، التي تضع مكة المكرمة في قلب الحدث، أما تحت مظلات صالة الحجاج الغربية سابقاً، فإن الأعمال الفنية التركيبية الخارجية ستكون فريدة من نوعها، وستستلهم إنتاجها من أهمية مكة المكرمة وتفرد الكعبة المشرفة بصفتها «أوّل بيتٍ وُضِعَ للنّاس». وستعرض تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة والمقتنيات التاريخية، التي سيكون أهمها في جناحين منفصلين يحتويان على مقتنيات أثرية من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

إلى ذلك، قالت آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية: «يكتسب بينالي الفنون الإسلامية أهمية كبيرة وسيفرض حضوره بقوة كحدث بارز على أجندة الفعاليات الفنية حول العالم. وستجري فعاليات البينالي على مساحة تم تصميمها وإنشاؤها خصيصاً لاستضافة الحدث في صالة الحجاج الغربية بمطار جدة الدولي، وستقدم تجربة فنية معاصرة تسلط الضوء على مختلف أشكال الفنون الإسلامية من مجموعة من أبرز الفنانين من المملكة والعالم».