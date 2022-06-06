«الأرشيف» يطلق بوابة وثائقية رقمية للخليج العربي

أبوظبي (وام)

أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية حساباً رسمياً للأرشيف الرقمي للخليج العربي بهدف الترويج له، وتعريف أكبر نسبة من الجمهور على البوابة الإلكترونية التي تنفتح على أرشيف رقمي ضخم يقدم مواد تاريخية وثقافية متنوعة من التاريخ الغني، والمثير للاهتمام، والدقيق للخليج العربي.

واختار الأرشيف والمكتبة الوطنية «تويتر» ليفتح عليها حساباً رسمياً للأرشيف الرقمي للخليج العربي انطلاقاً من كونه وسيلة جيدة لعرض المعلومات، وأحد مواقع التواصل التفاعلية الأكثر شهرة، وأحد بوابات المعرفة التي تمتاز بسهولة استخدامها، وعرضها للمعلومات التي تصل إلى الجمهور المتزايد والمتجدد بشكل سريع ومباشر. ويبدأ الأرشيف والمكتبة الوطنية حساب الأرشيف الرقمي للخليج العربي على «تويتر» بتعريفه كمصدر رئيس للوثائق الأصلية عن الخليج العربي، ثم يبدأ بعرض الصور التاريخية التي تبدأ بصورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو يتابع السباق الختامي الكبير للمهرجان السنوي الثاني عشر للهجن العربية الأصيلة بميدان السباق بالوثبة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في أبريل 1991، وتتوالى الصور التي توثق محطات مهمة في تاريخ الإمارات، وقائدها الباني والمؤسس الشيخ زايد الذي استطاع بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات تشييد صرح الاتحاد وبناء دولة عصرية.

ويفسح الحساب المجال أمام متصفحي «تويتر» للوصول إلى الموقع الرسمي للأرشيف الرقمي للخليج العربي، وهو يواصل عرض الصور التي توثق أيضاً لذكريات ومواقف خالدة في سجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبعض الصور لقائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ويشهد الموقع الإلكتروني في مرحلته الثانية إضافة خاصية خريطة العالم التي تعد مكمّلة لعملية البحث، والتي تسهّل -عن طريق البحث المرئي- معرفة الوثائق والصور للشخصيات التاريخية والقيادات المهمة في جميع دول العالم، وسيتم إثراء المنصة بخاصيات تتعلق بعمليات معالجة المقتنيات الأرشيفية، وتضاف إليها خاصية المعارض الافتراضية، وتتضمن المعارض صوراً وأفلاماً.