«الشارقة للتراث» ينظم «بشارة القيظ» في «البيت الغربي»

الشارقة (الاتحاد)

نظم معهد الشارقة للتراث، اليوم الاثنين، فعالية النسخة الـ 15 من «بشارة القيظ» في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، تحت شعار «الفرصاد»، بحضور الأطفال والناشئة من مدرسة الأرقم بن الأرقم الخاصة، ونادي الأصالة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وعشاق التراث.وتضمن البرنامج فعاليات وبرامج متنوعة، بينها فقرة تثقيفية حول طرق زراعة شتلات من التوت، وورش تلوين الأطفال وورش صناعة ورقة التوت، قدمتها الأستاذة عبير، ومحاضرة بعنوان «الفرصاد بين العلم والموروث»، ألقتها الأستاذة فاطمة المغني، الباحثة الاجتماعية والخبيرة في التراث الشعبي، والأستاذة ميرة شهيل، من إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وسيقوم معهد الشارقة للتراث بتنظيم فعاليات في الأيام المقبلة بهذه المناسبة في مختلف فروعه في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يحرص المعهد على تنظيم وتنفيذ فعالية «بشارة القيظ» في كل عام، احتفالاً بقدوم الصيف، ويُطلق «القيظ» في الإمارات على فصل الصيف وحرارته، و«بشارة القيظ» تطلق كإشارة للبشارة التي ترافق الموسم. والفعالية تذكر بمفردات الطبيعة الإماراتية بهدف التوعية بالتراث، وتحتل مكانة مهمة، باعتبارها تستحضر الذاكرة بمختلف تفاصيلها.

جانب من المحاضرة

وأوضح الدكتور المسلم، أن «الفرصاد» هو التوت البري، يأتي على شكل عناقيد طويلة ذات لون أخضر فاتح، ولون وردي، وهي غير العناقيد الصغيرة شبه الدائرية، ومنه اللون الأحمر القاني. وتبدأ شجرة الفرصاد بالإثمار في أواخر أبريل، وثمارها تأتي دائماً قبل دخول الصيف بقليل، وهي دائمة الخضرة.

وقالت فاطمة المغني: جاءت فعالية هذا العام مواصلة لمشوار المعهد بهذا الخصوص، لافتة إلى أن صيف الإمارات له أهميته الخاصة من حيث البشارة، وهو الخبر المفرح الذي يتعلمه الناس عن «القيظ»، موضحة أن شجرة الفرصاد غنية بثمارها، ولها ذكريات كثيرة في مزارع الإمارات، وجاءت محاضرة اليوم التثقيفية لتمزج بين الصحي والتراثي، مزجاً جميلاً جداً ومفيداً، كما تحدث بعض الحضور عن بعض الذكريات الجميلة مع هذه الشجرة.

ضمن خطة معهد الشارقة للتراث للاحتفاء ببشارة «القيظ» في فروعه، سيكون الجمهور وعشاق التراث على موعد مع فعاليات متنوعة في مدينة الذيد، الخميس 9 يونيو الجاري الساعة 9:30 صباحاً. ومدينة خورفكان، الثلاثاء 14 يونيو الساعة 10:00 صباحاً، ومدينة كلباء، الخميس 16 يونيو الساعة 10:00 صباحاً العاشرة صباحاً، ومدينة دبا الحصن، الأربعاء 22 يونيو الساعة 10:00 صباحاً.

وكانت «بشارة القيظ» بدأت بنشر التوعية منذ العام 2008، وما زالت مستمرة، حيث وصلت اليوم إلى نسختها الـ 15، وفي كل نسخة شعار ومعلومة.