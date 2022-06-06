جولة بدول مجلس التعاون تحضيراً «للمسرح الخليجي 4»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار التحضير للدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدأ وفد من دائرة الثقافة، يرأسه أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير المهرجان، جولة على عواصم دول مجلس التعاون، بهدف دعوة فرقها للمشاركة في التظاهرة التي ستقام في فبراير المقبل، بعد توقف بسبب جائحة «كورونا» في الفترة الماضية.

استهل الوفد جولته بزيارة مملكة البحرين، حيث التقى الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، المدير العام للثقافة والفنون، وسلمها دعوة المشاركة، وتطرق اللقاء، الذي جرى في هيئة البحرين للثقافة والآثار، إلى دور مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في تنشيط الساحة المسرحيَّة بالمنطقة، ومد جسور التواصل والتفاعل بين أجيالها وتجاربها، وتثمين جهود فرقها وجمعياتها، وتشجيعها على إنتاج العروض الجديدة، وإبراز الإنجازات المتميزة.

وشاركت البحرين في الدورات الثلاث الماضية من المهرجان بـ«جروح» للمخرج عبدالله سويد (2015)، و«الكراسي» للمخرج حسين العصفور(2017)، و«نوح العين» للمخرج أنور أحمد (2019).

وتأسس مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي عام 2015، على أن ينظم مرة واحدة كل عامين، بمسرح قصر الثقافة، ويتكفل بإنتاج كل العروض المشاركة به، وترافقه العديد من الأنشطة الفكريَّة والثقافيَّة.