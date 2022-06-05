«الإخوان من السلطة إلى الانقسام».. أزمة التنظيم وسقوط الأقنعة

أبوظبي (الاتحاد)

«الإخوان من السلطة إلى الانقسام.. أزمة تنظيم أم تنظيم أزمة».. عنوان لكتاب جديد يكشف تفاصيل الانقسام الحاد في الجماعة الإرهابية، ثم كيفية هيكلة وصناعة الجماعة الجديدة للتنظيم، وطرق تكيفها، ومخططها للعودة إلى المشهد من جديد.

كواليس وتفاصيل الانقسام تلك ومآلات التنظيم، يرصدها الكتاب الصادر حديثاً عن مكتبة مدبولي، للأكاديمي الإماراتي الدكتور محمد البشاري، الباحث في مجال الفكر الإسلامي، والذي يشغل أيضاً أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والباحث المصري ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون حركات الإسلام السياسي.

محمد البشاري

حالة انقسام

قال البشاري، إن الكتاب الجديد يقع في 6 فصول (288 صفحة)، ويسعى لتوضيح خطورة تنظيم الإخوان وطرق تكيفها وهيكلتها وخطتها الجديدة.

كما يتناول حالة الانقسام التي شهدها تنظيم الإخوان مؤخراً بين جبهتين وكيانين متصارعين، لكل منهما مكتب إرشاد ومجلس شورى وكيانات إعلامية تعبر عنه، وهما: جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير الذي تولى القائم بأعمال المرشد في أعقاب إلقاء القبض على محمود عزت القيادة التاريخية في أغسطس 2020، في مقابل جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم.

ويوضح الكتاب علاقات قيادات الإخوان وأجهزة الاستخبارات الغربية «مجموعة محمود حسين وإبراهيم منير تمتلكان التمويل والعلاقات مع أجهزة المخابرات التركية والبريطانية، وهو ما يرجح استمرارية الصراع بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة».

أزمات وتخبط

تمر أغلب تنظيمات الإسلام السياسي ما بعد الربيع العربي بعدة أزمات داخلية نتيجة في اختلافات الرؤى في التعامل مع الوضع الجديد لها في محاكاتها مع التقلبات الجيوسياسية خاصة بعد تورط بعضها في عمليات إرهابية، أوبسبب تحكم حديدي لصقورها في مفاصل التنظيم الإدارية والمالية مع إبعاد تيارات التجديد، خاصة الشباب منها، من مراكز صناعة القرار.

ويأتي الكتاب ليسلط الضوء على أزمة تنظيم الجماعة الأم لتنظيم الإخوان المسلمين: الجناح المصري، والذي آل اليوم إلى «انقسام» حقيقي بين جبهتين قاد إلى ظهور «كيانين» متصارعين لكل منهما مكتب إرشاد ومجلس شورى وقنوات إعلامية تعبر عنه، كما تناول الأزمات التي يمر بها التنظيم الدولي الإخواني، وهل هي أزمة تنظيم في غياب قيادة متحكمة ومشروع رؤية لإخراجها من مرحلة التصادم مع الأنظمة إلى وجود «حلحلة» للوضع بمراجعات فكرية حقيقية تنبذ العنف وتحل تنظيماتها الميليشياوية وتتصالح مع شعوبها وتنخرط كأعضاء في حماية الدولة الوطنية؟ أم هي فقط مرحلة «تنظيم أزمة» تعتمد فيه على مناورات «التمسكن» للملمة جروحها لتصل إلى مرحلة «التمكين»؟

وفي هذا الصدد، تحدث الكتاب عن أن الانقسامات حقيقية أم مصطنعة، مدللاً على أنه في النموذج الإخواني خاصة فرعه المصري تختلف حركية التنظيم ما بين (فقه التمكين) و(فقه الاستضعاف)، الذي يسمح بالكمون والتلون وارتداء الأقنعة المختلفة حتى يحين الوصول للهدف، مجيباً على سؤال: هل الانقسام لتسويق المصالحة؟، وكيف تكون المصالحة؟ وما الفرق بينها وبين المراجعة؟

صراع الأجنحة

يرصد الكتاب تعرض إخوان مصر لجملة من الانقسامات والتفككات الداخلية بدءاً من عام 2016 وحتى الآن، والتي كانت محصلتها النهائية طرح التصدع للعلن، ثم تسويق التنظيم لملف المصالحة واتهام كل فريق للآخر على أنه يتواصل مع النظام المصري سراً من أجل المصالحة. كما قدم إجابات حول تأثيرات الارتباك، والصراع على قيادة التنظيم العالمي، وتشظي الكيانات والأفرع، متناولاً صراع الأجنحة في كل من تونس والجزائر والسودان والأردن والمغرب، متحدثاً عن كيفية صناعة الجماعة للحركية في زمن الأزمة التي تمر بها، وخطتها الجديدة لتحويلها لتيار عام، والاستقطاب والاستلاب بوسائل جديدة، وكيفية خلقها لإعلام جديد.