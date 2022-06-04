الأحد 5 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
معرض الكتاب بالرباط..  حضور للتراث وغياب للمنتج الجديد
معرض الكتاب بالرباط..  حضور للتراث وغياب للمنتج الجديد
5 يونيو 2022 02:45

الرباط (الاتحاد)

ما بين حضور كبير للتراث والكتب القديمة، وغياب للمنتج الحديث، ومكان جديد، وحوار ساخن وإقبال ضعيف، وتواجد عربي، انطلق أمس الأول، المعرض الدولي للكتاب والنشر في مدينة الرباط المغربية وفتح أبوابه أمام الزائرين.
يستمر المعرض 10 أيام ويتيح أكثر من 100 ألف كتاب ووثيقة في جميع التخصصات وفروع العلوم والمعرفة، مع أول تجربة لتنظيمه في العاصمة المغربية الرباط، بعد أن كان المعهود تنظيمه في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، باعتبارها المدينة الأكبر والأقرب لجميع الزوار من جميع الجهات.
وقال الباحث والصحافي المغربي عبد الله أموش إن الانطباع الملاحظ على هذه التجربة، نجاح الجهة المنظمة في اختيار مكان ينتمي إلى منظومة الفضاءات الصديقة للبيئة، لكن يلاحظ نقص دور العرض مع ملاحظة التواجد الكبير لدور النشر العربية الشقيقة وعلى رأسها مصر ولبنان. 
وأضاف أموش لـ«الاتحاد»، أنه من الملاحظ في اليوم الأول تيسير الدخول ونظافة المكان، مع عدم كثافة الحضور الذي يمكن إرجاعه ربما لكون يوم الجمعة أول أيام المعرض، كما يلاحظ غياب المنتج الجديد وحضور الكتب القديمة بشكل كبير. 
وأوضح الباحث والصحافي المغربي، أن هذه التجربة تحتاج إلى التفكير في تعزيز القراءة، لكون المغاربة يقرأون دقيقتين فقط في اليوم حسب تقرير رسمي، ثم تقوية الإنتاج، ودعم شتى أصناف المعرفة، وتعزيز دور النشر والعرض، والابتعاد عن طرح قضايا تؤدي إلى مقاطعة الكتّاب والمثقفين والزوار للمعرض. 
وأكد أموش أن نجاح المعرض لا يتعلق به في حد ذاته، بل بوجود مناخ عام فيه وعي بالكتاب والإقبال على القراءة وإنتاج كتب بالمستوى المطلوب، ودعم قطاع الثقافة. 

المعرض الدولي للكتاب
الرباط
آخر الأخبار
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
الإمارات
محمد بن راشد: جولة محمد بن زايد جولة تلاحم بين شعب وقائده
4 يونيو 2022
محمد بن زايد يزور «استراحة سد الرفيصة» في الشارقة بحضور منصور بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: مسيرة النماء تمضي لمستقبل أكثر ازدهاراً
اليوم 02:49
محمد بن زايد ومحمد بن راشد خلال الاستقبال بحضور نهيان بن زايد وسيف بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات تمضي واثقة للمستقبل
اليوم 02:49
رئيس الدولة خلال زيارة حاكم الفجيرة بحضور محمد بن حمد ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون ومكتوم بن حمد وسيف بن حمد بن سيف ومحمد بن حمد بن سيف وعدد من الشيوخ والمسؤولين
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم الفجيرة يبحثان قضايا الوطن وشؤون المواطن
اليوم 02:49
رئيس الدولة في حديث مع سعود المعلا بحضور راشد بن سعود المعلا ونهيان بن زايد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وحميد المعلا
الإمارات
رئيس الدولة وحاكم أم القيوين: القيادة على خطى المؤسسين في تعزيز مقومات الحياة الكريمة
اليوم 02:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©