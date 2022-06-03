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ثقافة
هالة بدري تطلع على أعمال مبدعي ومصمّمي المستقبل
هالة بدري خلال زيارتها لـ«معرض الخريجين»
3 يونيو 2022 22:17

دبي (الاتحاد)
في إطار حرصها على دعم المواهب المحلية والعالمية وتمكين المشاركة في قطاع دبي الثقافي والإبداعي، اطلعت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على أعمال المواهب والطاقات المبدعة والمبتكرة المشاركة في «معرض الخريجين» في حي دبي للتصميم، والذي افتتحه معهد دبي للتصميم والابتكار في 25 مايو 2022، احتفاءً بتخريج طلبة دفعته الأولى، ويستمر حتى 5 يونيو الجاري.
خلال زيارتها، اطلعت هالة بدري على المشاريع المبتكرة التي يضمها المعرض والتي أبدعها ونفذها طلبة المعهد، ومن أبرزها مجموعة فنية رقمية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال، ودليل «فيجيتال» يساعد الأطفال على تطوير مهارات تنظيم عاطفتهم، وتصميماً كاملاً لتطبيق يهدف إلى دعم مرضى الخرف في المراحل المبكرة إلى المتوسطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.
كما توقفت بدري عند نظام تأملي يعمل كعلاج طبيعي تفاعلي للأطفال، ومشاريع أخرى حول المجتمعات البشرية والنباتية على كوكب المريخ، وغيرها من المشاريع التي تعكس عمق معارف الخريجين ومهاراتهم النوعية.
وأشادت هالة بدري بابتكارات الطلبة التي وصفتها بأنها تحمل أفكاراً مستقبلية بديعة تعكس روح إمارة دبي، المدينة التي أصبحت مركزاً للإبداع والابتكار وصناعة المستقبل، مؤكدةً على فخرها بإنجازات هؤلاء الطلبة الذين سيحصلون على أول بكالوريوس متعدد المسارات في التصميم بالمنطقة، ومعربةً عن ثقتها بأنهم سيكونون مساهمين فاعلين في بناء المستقبل المشرق لدبي ودولة الإمارات.

هالة بدري
معرض فني
حي دبي للتصميم
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