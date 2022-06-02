«أنهار الدهشة» و«شدو الحروف» في «الحيرة من الشارقة»

الاتحاد (الشارقة)

عن دائرة الثقافة بالشارقة، صدر العدد الرابع والثلاثون من مجلة «الحيرة من الشارقة» الشهرية المتخصصة بالشعر والأدب الشعبي، مشتملاً على باقة منوعة من القصائد والدراسات والتجارب الإبداعية للشباب وجيل الرواد.

وفي هذا العدد نقرأ في باب «على المائدة» روافد تجربة الشعراء الإبداعية بين الماضي والحاضر في الشكل الفني والمضمون للقصيدة النبطية، كما نقرأ في باب «من زهاب السنين» تجربة ومشوار شعراء من منطقة الجزيرة العربية في حقب زمنية متنوعة كرصد جمالي وتوثيقي. وفي باب «كنوز مضيئة» عدد من مواضيع وقصائد الشاعر السعودي الرائد حجرف الذويبي.

وفي باب «مداد الرواد» تجربة وإبداعات الشاعر الإماراتي سعيد بالعنصا، وفي باب «تواصيف» قراءة للفن الشعبي السوداني «المسدار»، أما باب «شبابيك الذات» فنقرأ فيه تجربة الشاعر والباحث الإماراتي فهد المعمري.

كما نقرأ في باب «إصدارات وإضاءات» ديوان «توازن» لشاعر العامية المصري محمود الحلواني، وفي باب «شاعر وقصيدة» نكون مع دراسة تحليلية لمربوعة الشاعر الإماراتي محمد بن صنقور في العودة من المقيظ، كنوع من أنواع الشعر الشعبي في أدب الرحلات.

ونتعرف في باب «عتبات الجمال» على موضوع الطيور في القصيدة الشعبية العربية المغناة، كما نتعرف في باب «فضاءات» على «الشعر الحميني» كأحد الفنون الشعبية في اليمن.

وفي باب «عيون الشعر الشعبي» موضوع قصائد الطبيعة في الشعر الشعبي الليبي، وفي «ضفاف نبطية» نتعرف إلى تجربة الشاعر الكويتي فلاح بن ذورة.

ونقرأ في باب «مدارات» موضوع الشفاهة ودورها في نقل الشعر الشعبي قبل مرحلة الطباعة والتدوين، في حين نكون في باب «المدونة الشعرية الشعبية» مع ظاهرة الألغاز الشعرية كجزء من الثقافة العربية المحفزة للعقل والثقافة، وأخيراً في باب «شدو الحروف» قراءة لتجربة الشاعر الإماراتي خميس المزروعي.

وفي ثنايا العدد أيضاً يشارك عدد من الشعراء الإماراتيين والخليجيين والعرب، بقصائد متنوعة ومنتقاة في البابين الثابتين من المجلة «أنهار الدهشة»، و«بستان الحيرة».