سلطان القاسمي يكرّم الفائزين بـ«إيكروم» و«التراث الثقافي لليافعين»

الشارقة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح أمس، حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية «2022-2021»، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في بيت الحكمة.

وفي كلمته، قال الدكتور زكي أصلان المدير الإقليمي لمنظمة إيكروم في الشارقة: «عندما أطلقنا هذه الجائزة قبل خمسة أعوام، هدفنا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة ضمن معايير وأسس دولية، من خلال التعريف بالمبادرات الجيدة التي يتم تنفيذها على الصعيد العربي، والتي تسهم في تحفيز القيام بحماية التراث الثقافي المادي وإحيائه بشكل يرتقي إلى اتباع المنهجيات الدولية ضمن السياق المجتمعي والتنمية المستدامة، ونصبو بذلك إلى تسليط الضوء على هذه المبادرات وتكريمها بما يتناسب مع تميزها في المنطقة والعالم، كما أننا نحاول تسهيل تبادل المعرفة والخبرة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل تعزيز الوعي وتقدير المعاني وفهم القيم التي يحملها التراث الثقافي من قبل أهله ومن أجل مالكيه وأصحابه أولاً».

ومن جهته، قال جون روبنس، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة إيكروم: «بينما نتطلع إلى الإعلان عن الفائزين في كلتا المسابقتين، أود أن أعبر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن شكر وامتنان منظمة إيكروم لرعايته لهذا الحدث، وجميع أنشطتنا الأخرى في المنطقة».

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور أفلاماً مرئية حول جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، وجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وحول الأعمال الفائزة. وتخللت الحفل كلمات لعدد من ممثلي المنظمات الثقافية والفائزين والمشرفين على المشاركات، ثمنوا خلالها دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي واهتمامه بالأنشطة والمبادرات الثقافية التي تحافظ على الإرث الثقافي العربي. وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، والدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين.

وقد فاز بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية كل من مشروع حماية تراث بيروت الثقافي - لبنان، ومشروع إعادة تأهيل المنازل والمباني المحيطة بالمسجد الأقصى في القدس - فلسطين.

وفي فئة التميز الخاص، فازت أربعة مشروعات هي مشروع قصر هشام في أريحا، ومشروع معبد بعل شامين في تدمر، ومشروع قرية القرارة في غزة، ومشروع التوثيق الرقمي للوثائق التاريخية في القدس. وشمل التكريم المشروعين الفائزين بالدورة الماضية من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية التي أقيمت قبل عامين، وهما مشروع «إعادة تأهيل سوق السقطية» في حلب - سوريا، الفائز بالجائزة الكبرى عن فئة «المباني والمواقع الأثرية»، ومشروع «الرقمنة والإسعافات الأولية للتراث الوثائقي لمجموعة المخطوطات في مكتبة المسجد العمري» في غزة - فلسطين، الفائز بالجائزة الكبرى عن فئة «المقتنيات والمجموعات ضمن المؤسسات الثقافية».

أما الدورة الثانية من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، ففازت بها الطالبة سارة حسن الحوسني، من مدرسة الأمل للصم - دولة الإمارات، والطالبة اليسار المصري، من مدرسة كلية عمر بن الخطاب - جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - لبنان، بالمركز الأول بالشراكة عن فئة الرسم. كما فاز بالمركز الأول عن فئة التصوير الفوتوغرافي الطالبة غلا عبدالرحيم محمود الرحيل، من مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية المختلطة - الأردن، بينما فاز بالمركز الأول عن فئة الرقص الفولكلوري، مدرسة التقدم للتعليم الأساسي - ليبيا عن رقصة شارعنا القديم، وفازت مدرسة قصر الحلابات الغربي الثانوية المختلطة - الأردن بالمركز الأول عن فئة الفيلم التوعوي عن فيلم قصة فرح من قلب البادية. وحضر حفل التكريم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي المنظمات الثقافية.