«النسيج الحضري» يحوز «كريستو وجان كلود 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كشفت جامعة نيويورك أبوظبي عن أسماء الفائزين بالنسخة العاشرة من جائزة كريستو وجان كلود 2022، التي أقيمت بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون. وضمت قائمة الفائزين ثلاثة من طلبة السنة الثانية في جامعة نيويورك أبوظبي، وهم روضة المزروعي من الإمارات، وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان.

وتمثلت مشاركة الطلبة الفائزين في مجسم فني يحمل اسم «النسيج الحضري»، وهو عبارة عن سلسلة من أربع منحوتات تشابه قطعاً من الخيوط التي تتداخل مع بعضها بعضاً وتتشابك مع الأرض لتحويل البيئة المادية المحيطة بالعمل الفني إلى قطعة من القماش تربط أجزاءه ضمن نسيج واحد. وتم تصميم المجسم على نحو يحثّ المشاهد على التفاعل معه بهدف تقديم عمل فني ينبض بالحيوية والإلهام. ومن المقرر عرض العمل في حرم جامعة نيويورك أبوظبي خلال نوفمبر المقبل.

إلى ذلك، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «تكرّم جائزة كريستو وجان كلود الطلبة الفائزين في دورتها العاشرة من اختصاصات الهندسة المعمارية والفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، روضة المزروعي من الإمارات وجيرالد جيسون كروز من الفلبين، وجنيفر تساي من تايوان، إسهاماً من الجائزة في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز مهارات الشباب وطاقاتهم الإبداعية الخلاقة».

وتابعت: «نجدد التزامنا بالاستثمار في الشباب، والاحتفاء بمنجزهم الفني الذي يرسّخ مكانة الإمارات ودور الفنون في التواصل الإنساني وحوار الثقافات، ويعكس التنوع والتعددية في مجتمعها الإبداعي».

ومن جهتها، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسرنا أن ينجح طلبة من جامعة نيويورك أبوظبي بإحراز الجائزة هذا العام عن عمل فني يجسد أفكارهم الخاصة بمفهوم الترابط. كما تعجبني فكرة إبداع عمل فني يوحي بالحركة، حيث يتكون من أربع منحوتات تتفاعل مع بيئة الموقع بشكل متواصل من خلال نسيج الخيوط المتداخل مع الأرض وفوقها. ويجسد الطابع اللامركزي للتصميم مفهوم الترابط على النحو الأمثل لأنه يتجاوز جميع الحدود المكانية، ويربط المواقع المتباعدة عن بعضها بعضاً من خلال نسيج يحاكي مدينة أبوظبي».

وقالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود: «تحتفي الجائزة هذا العام في دورتها العاشرة بالإرث الغني الذي تركه الفنان كريستو وزوجته جان كلود. ويشكل مجسّم النسيج الحضري عملاً فنياً متميزاً يمكن للجميع التمتع بمشاهدته».

وحصل الفنانون الفائزون على 10 آلاف دولار أميركي لاستكمال مجسّمهم الفني تحت إشراف خبراء منهم إميلي دوهرتي مديرة الجائزة، وفريق عمل رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، والهيئة التدريسية لقسم الفنون البصرية في جامعة نيويورك أبوظبي، وفريق عمل الجوائز في مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون.