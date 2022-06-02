الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة "المكتبات في الإمارات»

أبوظبي (وام)

يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية استعداداته لعقد الندوة الرابعة ضمن موسمه الثقافي 2022 تحت شعار «المكتبات في الإمارات.. طموحات نحو الألفية»، وذلك بمقره يوم الثلاثاء المقبل. وتأتي الندوة في إطار الاهتمام بقطاع المكتبات المعرفي والتثقيفي بالدولة، في وقت يعمل فيه الأرشيف والمكتبة الوطنية على إنشاء المكتبة الوطنية التي تمّ ضمها للأرشيف.

ويتجه الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المرحلة إلى عقد ندوة في هذا الموضوع لكي يسلط الضوء على أفكار وتجارب الخبراء والمختصين بما يثري مشروع المكتبة الوطنية التي يتطلع إلى أن تكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات تستطيع إبراز القيم والمنجزات الحضارية للدولة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات المكتبات والمكتبيين، وإبراز دور المكتبات في النواحي التعليمية والثقافية والاجتماعية، ومسيرة التطور والنماء التي تعيشها الدولة.

وجاء إنشاء مكتبة الأرشيف والمكتبة الوطنية «مكتبة الإمارات» مواكبة لتأسيسه في عام 1968 والتي حرصت على اقتناء أوعية المعلومات بأنواعها، وبشكليها الورقي والإلكتروني، وتُعنى معظم مقتنيات مكتبة الإمارات بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وبتراثها، وتطورها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.

وتعدّ مكتبة الإمارات التي يفخر بها الأرشيف والمكتبة الوطنية واحدة من المكتبات الكثيرة والعريقة التي تتوزع في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعها تروّج للقراءة وتهيئ سبل البحث العلمي، وهي تعمل على جذب القراء والباحثين لكي يستقوا منها الفوائد العلمية والثقافية.

ودعا الأرشيف والمكتبة الوطنية الجمهور لحضور هذه الندوة التي تعقد بمقره بمشاركة كبار الخبراء والمختصين والقائمين على الصروح المكتبية في الدولة. وستحفل ندوة «المكتبات في الإمارات... طموحات نحو الألفية» بمشاركة كل من إيمان بوشليبي، والدكتور عبدالله الحفيتي، والدكتور وسام مصلح، وعماد أبوعيدة.