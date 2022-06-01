«ثقافة المنطقة الشرقية» تنظم جلسة أدبية لعوض الدرمكي

خورفكان (الاتحاد)

نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، جلسة أدبية بعنوان «ما الذي يشغلك؟» استضافت خلالها الشاعر والكاتب الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي، في مجلس خورفكان الأدبي، وذلك ضمن فعاليات وبرامج المجالس الأدبية بالشرقية.

وتحدث الدرمكي في الجلسة، التي أدارتها الإعلامية مريم علاي، عن كيفية استغلال الوقت لتحقيق النجاح والوصول للأهداف المرجوة، حيث قدم مجموعة من القصص والمواقف التي حقق أصحابها النجاح وهي التفكير بطريقة مختلفة، وتطوير النفس والقدرات من خلال المعرفة والبحث المستمر، واكتساب العادات الجديدة، والتوازن في جميع المجالات الحياتية، بالإضافة إلى الاستمتاع بالحياة وعمل الخير. وذكر أيضاً أثر انشغال النفس والذهن بالعادات السلبية التي تستنزف الطاقات، واختيار الصحبة الصالحة.

حضر الجلسة يوسف يعقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، والعقيد راشد سيف الزعابي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ومحمد خميس نائب والي منطقة شيص إلى جانب عدد من مدراء الهيئات الحكومية في المدينة والجمهور العام.