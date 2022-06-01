مشاركة إماراتية في «الرباط الدولي للكتاب»

محمد نجيم (الرباط)

تحضر الإمارات في معرض الرباط الدولي الذي ينطلق في الفترة من 3 إلى 12 يونيو الجاري، إلى جانب 54 دولة، عبر مشاركة جهات وأدباء في فعالياته وندواته، بالإضافة إلى الاحتفاء بالفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب، فرع الفنون والدراسات النقدية للعام 2022، المغربي محمد الداهي، الذي نالها بكتاب «السارد وتوأم الروح».

وتنظم هيئة الشارقة للكتاب، في إطار المعرض، ندوة «آفاق عربية معاصرة» بمشاركة الكاتب سلطان العميمي، إلى جانب الكاتبين المغربيين محمد آيت حنا ولطيفة لبصير، كما يشارك الشاعر محمد البريكي في لقاء «ليالي الشعر والموسيقى» ضمن فعاليات برنامج المعرض، الذي يحتفي بالأدب الإفريقي.

وعن اختياره ضيف شرف الدورة، قال وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد: إن هذه الدورة تحجز لجمهورها تأشيرة إلى المعرفة، وتتعزز بها مكانة الكتاب باعتباره من سفراء الثقافة، ومن دعامات الصناعة الثقافية والإبداعية.

وأكد أنه مما يزيد أهمية هذه الدورة تزامنها مع انطلاق احتفاليتين ثقافتين دوليتين كبيرتين، بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وعاصمة للثقافة الإفريقية، مضيفاً أن الأدب الإفريقي أثبت قدرته على التميز من خلال ما ناله من تتويج بجوائز عالمية، وتميز في الجامعات وفي مراكز الدراسات والأبحاث الدولية، إلا أنه لم ينل ما يستحقه من تداول واسع داخل بيئته الإفريقية من خلال نشر وترجمة لمختلف المتون الأدبية والمعرفية، ومن خلال أنشطة ثقافية ومكثفة ونوعية.

وأكد الوزير أن هذه الدورة ستطرح أسئلة حول واقع ومآل الأدب الإفريقي، تأليفاً ونشراً وتوزيعاً.