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ثقافة
«ثقافة بلا حدود» تناقش «الضفدع المغلي»
«ثقافة بلا حدود» تناقش «الضفدع المغلي»
1 يونيو 2022 18:55

الشارقة (الاتحاد)

جمعت ثقافة بلا حدود، أمس الأول، عدداً من موظفي الدوائر الحكومة بالشارقة، ومجموعة من أعضاء نادي أصدقاء ثقافة القرائي، في جلسة ناقشت كتاب «الضفدع المغلي» للمؤلف وهيب الكمالي، الباحث في التنمية الذاتية وإدارة الموارد البشرية، قدمتها مريم الحمادي، مدير ثقافة بلا حدود، بقاعة مكتبة مجمع اللغة العربية بالشارقة.
واستهل ضيف الجلسة حديثه بتوضيح سبب اختيار مصطلح «الضفدع المغلي» عنواناً لكتابه، مشيراً إلى أنه مستلهم من تجربة علمية شهيرة قام بها أحد العلماء الفرنسيين، حيث وضع ضفدعاً في ماء مغلي فسارع الضفدع إلى القفز من الماء، وفي مرحلة ثانية وضع ضفدعاً في ماء بارد وقام بتسخينه بالتدريج فحاول الضفدع التكيف مع درجة حرارة الماء، إلى أن مات عندما وصل الماء إلى درجة الغليان.
وبيّن الكاتب أن الدول المتقدمة تظل في حاجة دائمة لتقييم استراتيجياتها لتواكب التحولات العالمية من حولها، وأن ذلك ينطبق على الأفراد أيضاً، وأوضح أن الدلالة المقصودة من عنوان كتابه هي تحفيز الأفراد على أن يكونوا حذرين من التكيف الخاطئ مع التغيرات التدريجية السلبية ومن الاعتياد عليها، في مقابل حثهم على ابتكار حلول استباقية للتغلب على التحديات وتجاوزها، ضمن تناوله لأبرز تحديات الموارد البشرية الراهنة والمستقبلية، وأهمية الاستجابة للتحولات ومتطلبات الأجيال القادمة من خلال إعادة هندسة الفكر الإداري والتنبه لأولوياته.
وسلط الكمالي الضوء على الدور الفعال للموارد البشرية في توليد الطاقات وتحسين الإنتاجية في مختلف القطاعات، وأهمية وعي الكادر الإداري بالنجاحات المقرونة بالابتكار في بيئة العمل والتأقلم الإيجابي مع التغيرات من خلال إدراك محطات التطور الفكري الإداري، وإدراك أن التحول رحلة مستمرة وليس نقطة وصول.
وأشار إلى أهمية عدم توقف الكوادر البشرية في مختلف القطاعات عن التدريب والقراءة والتطوير المستمر للذات واكتساب المهارات، بهدف إحداث فارق في الخبرات تميز كل كادر عن غيره، إضافة إلى تشجيع المديرين للموظفين وتمكينهم من اتخاذ القرارات والتقدم بالاقتراحات التي تسهم في إحداث التغيير وتعزيز قدرات الجهات للوصول إلى مستوى النضج المؤسسي لممارسات الموارد البشرية.

ثقافة بلا حدود
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