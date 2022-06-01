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ثقافة
«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تنظِّم «ملتقى الشركاء»
«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تنظِّم «ملتقى الشركاء»
1 يونيو 2022 16:34

نظمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، في فندق البيت بالشارقة، «ملتقى الشركاء» في نسخته الأولى، برئاسة سعادة محمد حسن خلف، مدير عام الهيئة، وحضور جمع من مديري القنوات ومديري البرامج وممثلي شركات الإنتاج الخاص، وذلك بهدف تعزيز العلاقات مع شركائها في قطاع الصناعة الإعلامية، وتبادل الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج البرامجي المشترك.
وفي مستهل الملتقى، ثمن سعادة محمد حسن خلف دور شركاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الوصول بقنوات الهيئة وبرامجها إلى المراكز المتقدمة التي وصلت إليها، والتي ترسخ قيم الإعلام الهادف الذي تتبناه إمارة الشارقة، وتبرز القيم الحضارية والثقافية التي غدت علامة فارقة في الرسالة الإعلامية التي تعمل تحت مظلة توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأكد محمد خلف أن هذه اللقاءات ترتقي بالمنتج الإعلامي الذي تقدمه قنواتها، مشيراً إلى أن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تسعى إلى جعل مثل هذه الملتقيات بمنزلة جلسات عصف ذهني للأفكار التي تسهم في تعزيز نجاحات الهيئة بكافة قنواتها. وتحفز الإبداع في الخطاب الإعلامي لإمارة الشارقة، وتضمن تعريف الشركاء بالرسائل والمستهدفات التي تتطلع إليها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون مع كل دورة برامجية، بما يثري قطاع الإنتاج ويلبي تطلعات المستهدفين بكافة فئاتهم.
وأشار محمد خلف إلى خصوصية الخطاب الإعلامي الذي تتميز به قنوات الهيئة، حيث تركز على النوعية في المحتوى والإبداع في الشكل، مؤكداً أن قنوات الهيئة تتميز بعنايتها الفائقة باللغة العربية والمحتوى الموثوق الذي يعزز ثقافة المشاهد والمستمع ويراعي أدق التفاصيل في إظهار المحتوى الذي يليق برسالة الشارقة الثقافية والحضارية.
وأشاد المشاركون في «ملتقى الشركاء» بفكرة اللقاء، الذي يسهم في تبادل نخبة من رواد قطاع الإنتاج الإعلامي لتجاربهم مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ويعزز من التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها لتقديم الأفضل دائماً. وعبروا عن حاجة العاملين في القطاع إلى مثل هذه الملتقيات لتبادل الأفكار وخدمة المنتج الإعلامي الهادف، الذي رسخت قيمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وأصبح سمة راسخة من عناصر تكوينها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
الشارقة
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