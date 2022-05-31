مهرجان أبوظبي.. «من شهرزاد إلى كارمن»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن برنامج فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يقدّم مهرجان أبوظبي 2022، خلال الفترة من 27 مايو وحتى 3 يونيو الجاري، على مسرح «غران تياتر ديل ليسيو» التاريخي العريق في برشلونة، العرض العالمي الأول للعمل الاستثنائي «من شهرزاد إلى كارمن»، أحد أرقى عروض الفلامنكو المعاصرة في العالم لمؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الإسبانية الشهيرة ماريا باغيس.

وقالت هدى إبراهيم الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «نقدّم بالشراكة مع المسرح العالمي الشهير غراند تياتر ديل ليثيو، العمل الاستثنائي» من شهرزاد إلى كارمن«والذي نقدّمه للمرة الأولى عالمياً احتفاءً بالشخصيتين الأسطوريتين شهرزاد وكارمن، في تعاون هو الأحدث في تاريخ علاقتنا الثقافية الوطيدة مع مملكة إسبانيا، يعكس التزامنا بالشراكات الاستراتيجية التي تربطنا بأكثر من 35 مؤسسة ثقافية عالمية ومهرجان دولي، مع ما تقدّمه هذه الشراكات من فرص تقديم أعمال الإنتاج المشترك والتكليف الحصري، وما تمنحه للجمهور في جميع أنحاء العالم من تبادل الخبرات والأفكار الإبداعية، والتلاقي الإنساني ضمن تجارب مشتركة تحفّز الدبلوماسية الثقافية وتحتفي بحوار الثقافات».

هدى الخميس

وتابعت: «يُلهم إنتاجنا المشترك الفنانين لإحياء التقاليد الفنية العريقة من خلال إعادة تقديمها والاحتفال بها في عمل مبتكر لماريا باغيس، إحدى مؤديات الفلامنكو الرائدات الأكثر شهرة عالميًا، من خلال تفسيرها المبدع لأوبرا كارمن للمؤلف الموسيقي الشهير بيزيه، مع رواية ميريميه وراوية القصص العربية الشهيرة شهرزاد».

رؤية فنية جديدة

تقدّم مؤدية الفلامنكو ومصممة الرقص الإسبانية الشهيرة ماريا باغيس رؤيتها الأنثوية لشخصية كارمن في عرض «من شهرزاد إلى كارمن»، وهي رؤية فنية جديدة لشخصية بائعة السجائر الغجرية من رواية الكاتب الفرنسي الشهير بروسبير ميريميه، والتي اشتهرت بعد تحولها إلى أوبرا للمؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه واقترانها بشخصية شهرزاد من ألف ليلة وليلة، حيث تعيد باغيس تصوير هاتين الشخصيتين المحوريتين كامرأتين جسورتين.