الإمارات تنال عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ

الشارقة (الاتحاد)

حصلت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» على عضوية الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ (IFFRO)، وأصبحت من أولى المنظمات الحاصلة على هذه العضوية في المنطقة، محققة بذلك إنجازاً جديداً يعزز جهود دولة الإمارات لحماية حقوق النشر والناشرين إقليمياً ودولياً.

وجاء الإعلان عن حصول الجمعية على العضوية خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ مؤخراً في أوسلو، ما يوفر للجمعية المزيد من فرص الإسهام بخطوات عملية تواكب من خلالها تزايد التركيز والاهتمام العالمي بحماية حقوق الطبع والنشر لأصحاب الأعمال الابداعية والمؤلفين والناشرين، إدراكاً لأهمية دورهم وتقديراً للقيمة الأدبية والفكرية للرسالة التي ينشرونها.

ويشار إلى أن إطلاق «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، تم في مارس الماضي، استجابة لتوجهات الإمارات نحو بذل المزيد من الجهود والإجراءات المنظمة لحفظ حقوق المؤلفين والناشرين، على ضوء القوانين والتشريعات التي تنص على حماية وتوثيق المصنفات والمطبوعات وحفظ حقوق أصحابها وناشريها.

وتسهم الجمعية الأولى من نوعها في المنطقة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في حفظ حقوق المؤلف والناشر تنفيذاً لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال ترسيخ آلية لحماية المصنفات الموثقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها.

وتمارس الجمعية عملها من خلال القيام بدور الوسيط بالنيابة عن المؤلف ومن في حكمه للحفاظ على الحقوق، ليشمل عملها الإشراف على استخدام المصنفات من قبل المستفيدين في المدارس والجامعات ومراكز النسخ والمكتبات العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.