«الشارقة للثقافة العربية» تحتفي بفائزيها في باريس

الشارقة (الاتحاد)

شهد مقر اليونسكو في باريس أمس الأول، حفلاً تكريمياً لجائزة الشارقة للثقافة العربية في دورتها الـ18، التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، للفائزين دنيا ميخائيل (العراق) وهيلين الجنابي (السويد).

حضر الحفل الشيخ سالم خالد عبدالله القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى اليونيسكو، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، إضافة إلى كبار الشخصيات والأدباء والمثقفين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المنظمة الأممية.

وفي كلمته، أعرب أرنستو اوتوني راميريز، المدير العام المساعد للثقافة في منظمة اليونسكو، عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة، لدوره النهضوي الثقافي والإنساني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وقال إن جائزة الشارقة اليونسكو للثقافة العربية كرمت كاتبة ومترجمة وصحفية عراقية، ومخرجة مسرحية من السويد، وهذا يحمل الكثير من المعاني في مقدمتها تكريم جهود نشر الثقافة العربية وحوار الحضارات والتنوع والتعايش بين الثقافات والسلام، وتعزيز القيم العالمية والإنسانية.

وفي كلمته، قال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «تحرص الإمارات على التّعاون مع دول العالم والتّواجد في المحافل الدولية، ويتجلى ذلك في حرصها على نقل المشهد الثقافي الإماراتي إلى دول العالم من خلال برنامج «أيام الشارقة الثقافية في العالم» والحضور الفاعل في معارض الكتب الدولية».

من جهته، قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، إن الجائزة وبتكريمها لست وثلاثين شخصية ثقافية من مختلف دول العالم تؤكّد أهميتها ونجاحها في أداء رسالتها تحقيقاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم الثقافة العربية وتعزيز مكانتها.