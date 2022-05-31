«العويس الثقافية» تبرم اتفاقية مع «الشؤون الثقافية» العراقية

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة سلطان بن علي العويس ودار الشؤون الثقافية العامة في العراق، اتفاقية تعاون إدراكاً منهما لأهمّيّة التّعاون والتشاور بما يخدم قضايا الفكر العربيّ، وصولاً إلى تطوير وتوثيق الترابط الفكريّ، والعلميّ، والبحثي لمواجهة التحديات التي تواجه قضايا الفكر العربي.

حضر توقيع الاتفاقية حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في العراق، ووقعها من جانب مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي للمؤسسة، ومن جانب دار الشؤون الثقافية العامة عارف الساعدي مدير عام الدار، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

واشتملت الاتفاقية على التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والكتب والدوريات والمعلومات العلميّة والثقافية، وتنفيذ مشروعات مشتركة تنسجم مَعَ أهدافهما وتكون محل اتفاقيات أو برتوكولات، كل حالة على حدة، ويتبادل الطرفان المعلومات والوثائق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على إقامة فعاليات مشتركة تخدم القضايا الفكريّة والعلميّة والثقافية.

كما نصت الاتفاقية أن يتبادل الطرفان قاعدة بيانات الشخصيات الثقافية العربية والعالمية، بما يخدم توسيع قاعدة بيانات كل طرف، وإنشاء لَجْنَة فنية مشتركة تجتمع وفقاً للحاجة، بالإضافة إلى الطباعة المشتركة بين الجهتين.