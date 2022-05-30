بحث التحوّل العالمي ومستقبل القوة الناعمة بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جلسة «التحوّل العالمي وصعود الشرق الأوسط ومستقبل القوة الناعمة» الأهمية الكبيرة للقوة الناعمة للدول والدور البارز الذي تقوم به في تعزيز مكانتها، التي تترك آثارها الكبيرة على جميع المجالات، وفي مقدّمتها المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكيف يمكن للقوة الناعمة أن تشكل أحد مقومات النجاح الرئيسة في السياسة العالمية.

تحدث في الجلسة الحوارية، التي عقدت ضمن فعاليات «الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022»، وأدارها الدكتور سيب فيرهين، من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وشاشي ثارور المؤلف والسياسي الهندي والمسؤول الدولي السابق في الخدمة المدنية، وعضو البرلمان عن مدينة ثيروفانا نثابورام ومؤلف أكثر من عشرين كتاباً روائياً وغير روائي.

قوة ناعمة

وقال عمر غباش: «القوة الناعمة تعبير عن ثقافة الدول وطرق تعاونها وبناء العلاقات الإيجابية مع دول العالم الأخرى، ومن هنا نجد دولة الإمارات رسّخت مكانتها وهويتها بكل يسر وسهولة كقوة ناعمة عالمياً، لأنها فسحت المجال لإيجاد نوع من التلاقي والحوار المعرفي والثقافي المؤثّر والفاعل بين جميع من يعيش على أرضها، في حين أن هناك دولاً ومدناً أخرى تحاول ذلك جاهدة ولم يحالفها الحظ».وشدّد غباش على أهمية التوافق بين جميع مقوّمات القوى التي تسهم في تأكيد المكانة العالمية لأي دولة من الدول، والتي تجعل للدولة مكانة مهمة ومميّزة عالمياً، وقادرة بالتالي على لعب دور عالمي مهم في ظل المتغيّرات والتطوّرات على الساحة الدولية، مع اكتساب الكثير من الاحترام والتقدير من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك بالإضافة إلى قوتها الناعمة مقوّمات كثيرة للقوة، والتي يأتي في مقدمتها امتلاكها نظاماً مالياً مميزاً يسمح لجميع الأشخاص تأسيس أعمالهم والوصول بمشاريعهم نحو العالمية.

وقال ثارور: «القوة الناعمة تتعلّق بشكل أساسي بوجود قصة جيدة ترويها الدول عن نفسها، والدولة هي من تفرض هذا الحضور العالمي لها من خلال ما يروى عنها، وفي حال كان الأمر نقيض ذلك فمن المستحيل أن تمتلك الدول التي لديها قصص مناقضة للقوة الناعمة أن يكون لها تأثير عالمي، لأنها لن تكون قادرة على التواصل مع المجتمع العالمي بالمقوّمات الرئيسة لهذه القوة التي أصبحت أكثر تأثيراً مع مرور الوقت في بناء العلاقات الدولية».

«رسائل إلى شاب مسلم»

شهدت الجلسة الحوارية «التحوّل العالمي وصعود الشرق الأوسط ومستقبل القوة الناعمة»، في ختام أعمالها توقيع عمر سيف غباش كتاب «رسائل إلى شاب مسلم»، الذي تمت صياغته على شكل مجموعة من الرسائل الموجهة إلى ابنه الأكبر سيف، والتي يؤكّد عبرها المعنى الحقيقي لأن يكون الشاب مسلماً في القرن الحادي والعشرين.