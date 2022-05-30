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ثقافة
النقد والعزلة و«إكسبو دبي».. فعاليات مميزة لـ«كتاب الإمارات»
النقد والعزلة و«إكسبو دبي».. فعاليات مميزة لـ«كتاب الإمارات»
30 مايو 2022 18:12

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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استضاف جناح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في الدورة الواحدة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة تعريفية بكتاب «إكسبو دبي 2020.. تضامن في الأرض.. عناق في السماء» للكاتب والروائي علي أبو الريش، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والصادر عن دار نبطي للنشر بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وأدارها الكاتب والباحث سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، تلاها حفلُ توقيع للكتاب، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجمع من الكتاب والمبدعين. 
ويستعرض الكتاب، رحلة أبو الريش في معرض إكسبو دبي 2020، التي قرأها وعرضها على الصفحات بأسلوب أدبي إبداعي. والكتاب مقسّم إلى سبعة عشر فصلاً، تتناول بعض الأجنحة التي زارها الكاتب في إكسبو دبي، منها إسبانيا والسويد واليابان وفنلندا، بالإضافة إلى حديثه على جواز إكسبو، ومكانة دبي التي قادتها إلى الاستضافة المميزة لهذا الحدث الكبير.
كما استضاف الجناح جلسة حوارية بعنوان «إشكالية القراءة النقدية، مدارس ومناهج»، شارك فيها كل من الدكتورة بديعة الهاشمي، والباحثة النقدية موزة بن خادم، وأدارتها الدكتورة مريم الهاشمي. وتناولت الجلسة الحديث عن المناهج النقدية الموجودة في الساحة الثقافية الحالية، من النقد القديم إلى النقد الحديث، واعتناق المناهج الغربية في العالم العربي، من أجل تطوير القراءة النقدية. بالإضافة إلى التحاور حول الإشكاليات النقدية المعاصرة في المناهج والدراسات، والأشكال النقدية الجديدة التي ظهرت على السطح مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية، وظهور أشكال أدبية محدثة كقصيدة الومضة، والقصة القصيرة جداً. كما تناولت المشاركات في الندوة ما يمكن أن يطلق عليه «أزمة» في الساحة النقدية المعاصرة، سواءً محلياً أو عربياً، أو عالمياً، منها أزمة المصطلح النقدي، والذي يجد جدلاً واسعاً بين مجتمع النقاد أنفسهم. اختتمت الجلسة الحوارية بمشاركة من الجمهور، ومداخلات تثري الحديث.
كما عقد جلسة حوارية وتعريفية بكتاب «نصوص في العزلة، كتابات الأمل في زمن الجائحة»، الصادر عن وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والمتحدة للطباعة والنشر، مع مجموعة من المشاركين في الكتاب حول أثر العزلة العالمية التي أدى إليها وباء كورونا، عليهم وعلى كتاباتهم، وعلى أساليب حياتهم وروتينهم، وكيفية التأقلم معها، والخروج منها، بلا أضرار جانبية على إبداعهم الأدبي. 

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الإمارات
معرض أبوظبي للكتاب
إكسبو دبي
نورة الكعبي
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