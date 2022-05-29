حلقة نقاشية لـ«تريندز» في «أبوظبي للكتاب».. دور الأديان في تعزيز السلام العالمي

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أكد معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن الحوار والتعاون بين أتباع الأديان أمر مُلح ولاسيما في عصر تمازجت فيه الحضارات وتزاوجت فيه الثقافات واشتبكت فيه المصالح والعلاقات وأصبح مصير البشرية فيه مشتركاً وضرورة لا يخطئها البصر ولا تنبو عنها البصيرة، ولذلك فإن الجهود التي بذلت في العقود الأخيرة، وما زالت تبذل، تنطلق من إيمان صادق بقيمة التّعاون على الخير، ووعي عميق بأن البشرية جميعاً مثلُ ركّاب السفينة، تجمعها وحدة المصير والمسار، ولا منجى للإنسانية إلا بالتضامن، والتعاون، بذلك أمرتنا النصوص المقدسة وإلى ذلك دعتنا العقول المستنيرة، ففي القرآن الكريم، خطاب لجميع الناس، على اختلاف أديانهم وأعراقهم: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي استضافها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تضمنت 6 محاور رئيسية، تحت عنوان: «دور الأديان في تعزيز السلام العالمي»، بمشاركة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب المدير للشؤون الأكاديمية -جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وحمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي- تريندز للبحوث والاستشارات، والحاخام الدكتور إيلي عبادي كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي، والقس جوزيف فرج الله رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية، والدكتورة رؤيا ثابت ممثل- «البهائيون» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدار الجلسة عبدالله خليفة مترف باحث رئيسي في إدارة البحوث والدراسات بمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وسط حضور جماهيري كبير من أكاديميين ومسؤولين ومهتمين في شأن التسامح والتعايش الإنساني.

الأديان وتعزيز السلام

وقال معالي العلامة عبدالله بن بيّه خلال مداخلته: لقد برز دور المجتمعات الدينية في العقود الأخيرة من خلال عملها الدؤوب لإيجاد فرص للسلام، وذلك من خلال جهود نظرية وعملية. أما النظري منها، فيتعلق بتأكيد دعوة الدين إلى السلام، وأن الدين في أصله دعوة للسلم،

وضمن الجهود العملية قامت القيادات الدينية من مختلف الأديان بجهود لتبرهن على أن الدين قوة سلام، من خلال العودة إلى نصوصهم المقدسة ليستشيروها وإلى تراثهم ليستمدوا منه الأسس المتينة للتسامح والتعايش، ويستلهموا النماذج المضيئة التي يسهم إحياؤها في إرساء قيم الخير والسلام في نفوس أتباع تلك الديانات، عن طريق التأويل الملائم للزمان والمكان ومصالح الإنسان.

أبوظبي عاصمة التسامح

موضحاً: كما انتهضت هذه القيادات في الآن نفسه للكشف عن المشتركات بينها لتستبعد الحروب والصدام فيما بينها. تلك المشتركات التي تصون كرامة الإنسان وترفع من شأنه، من خلال العناية بما نسمّيه في الإسلام بالكليات الخمس، وهي الدين والحياة والعقل والملكية والعائلة، والتي نعتبر أنها هي أساس المشترك الديني بين كل الشرائع والملل، فجميعها جاءت بحفظها ورعايتها.

واختتم معاليه قائلاً: من أبوظبي عاصمة التسامح كانت الحركة حثيثة وقوافل السلم سائرة ودروب السلام سالكة في كل الاتجاهات. فأصبحت هذه المبادرات واقعاً في عالم اليوم، وأصبح للدين ولقياداته دورهم الإيجابي.

الصور النمطيّة والتجاوز المُمكن

وبدوره، قال حمد الكعبي: في الإعلام يكون عادة للكلمة والرسمة واللقطة والنبرة الصوتية رسالة ودورٌ هدفه التأثير، سلباً أو إيجاباً، على المتلقي، وإن تم استخدام المفردة الإعلامية في سياق غير مهني، قد تتحول في كثيرٍ من الأحيان إلى طريقة لترويج التصورات الذهنية المغلوطة، والدعاوى والدعايات غير السليمة، أو حتى تصبح بكل بساطة وسيلة للتشويه والتمويه الذي لا يقدم الحقيقة، ويفشل في إيصال الرسالة أو ينشر «أنصاف الحقائق» والأكاذيب فيؤدي إلى تزييف وعي الجمهور المتلقي، وممارسة التضليل والتجهيل في النهاية، لتنحرف الرسالة الإعلامية نفسها بذلك عن بلوغ غاياتها المهنية وتحقيق أهدافها الشريفة، منوهاً بأن توصيل الرسالة الإعلامية بطريقة مهنية كفيل في حدّ ذاته بتجاوز تأثير أية صور نمطية أو قصور في مهنية المفردة الإعلامية. وكفيل أيضاً بتزويد المتلقي برسالة إعلامية ناطقة بلسان الحقيقة، وتدعمها الأرقام والإحصاءات والوقائع المحسوسة والمعطيات الملموسة، وحتى لو تعلقت بفئة معينة من الناس، فإن تناولها المهني يكون بعيداً عن أي ترويج لصور نمطية أو استخدام لتعميم مُخل، أو تشويه أو تمويه، أو تضليل أو تهوين أو تهويل.

وأشار الكعبي إلى أن هذا التجاوز الممكن لسلبيات الصور النمطية في الرسالة الإعلامية يقتضي طبعاً من الإعلامي المهني التجرد من الذاتية الشخصية وأخذ مسافة أمان من كافة التحيّزات والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق، مؤكداً ضرورة التعبير الصادق عن كل ذلك بمفردات محايدة ولغة بيضاء واضحة، يفهمها الجمهور الذي توجه إليه الرسالة الإعلامية نفسها ويتفاعل معها، تقبلاً للرسالة وارتقاء بالوعي العام واقتناعاً ذاتياً بأنها الحقيقة.

عبد الله بن بيه وعلي بن تميم والحضور خلال الندوة (من المصدر)

التعايش والتعاون والتسامح

ومن جانبه، قال د. محمد عبدالله العلي: لا خلاف على أن العالم اليوم في حاجة ماسة إلى كل جهد صادق يسعى إلى تعزيز هذه القيم الإنسانية النبيلة التي تحض عليها الأديان كافة، وهي قيم التعايش والتعاون والتسامح، في ظل ما نشهده من تصاعد خطير، في نزعات التطرف وخطابات الكراهية، المبنية على تفسيرات وتأويلات خاطئة ومشوَّهة لتعاليم الأديان، من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية من مختلف الانتماءات، والتي لا تدخر جهداً في الترويج لأفكارها وتفسيراتها المشوّهة هذه وتعمل باستمرار على توظيف التطورات التكنولوجية، ولاسيما في مجال الاتصالات الحديثة ووسائل الاتصال الاجتماعي، لإحداث الصدام الذي تشهده بين أتباع الديانات المختلفة، أو لنشر الفوضى التي توفر لها البيئة المناسبة للنمو والانتشار، مبيّناً أنه على الرغم من الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لتعزيز الحوار بين الأديان، وقطع الطريق أمام دعاة التطرف والإرهاب لتشويه تعاليمها السمحة، ولاسيما توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية على أرض الإمارات، وبرعاية قيادتها الرشيدة، فإن الحاجة تظل قائمة لقيام علماء الدين وممثلي الأديان بدور أكبر لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أتباع الديانات المختلفة.

رؤية موحدة لدور الدين

وأوضحت د. رؤيا ثابت أن ترسيخ وتعزيز السلام مسؤولية تقع على عاتق البشرية كلها، أي على عاتقنا جميعاً، مؤكدة دور الدين في تأكيد النبل المتأصل في الإنسانية، وتهذيب أخلاقها، وتوفير المعنى والدافع لخلق حضارة مستدامة ومزدهرة.

وتابعت: إن ما تتحقق من إنجازات علمية وتقنية في هذا القرن الذي أسبغت عليه النعم والهبات بصورة غير عادية، يعدنا بطفرة تقدمية عظمى في مضمار التطور الاجتماعي. وإن توفر هذه الإنجازات بالفعل ضمن الوسائل الحقيقية التي يمكن بها إدارة الحياة المعقدة في عالم موحد، وفي هذا العالم الموحد من الضروري تحقيق رؤية موحدة لدور الدين للمساهمة في تحقيق الوحدة في المجتمع ومن ثم الوصول للسلام العالمي.

سلام القلب وطمأنينته

وتكلم القس جوزيف فرج الله عن ماهية الرؤية الفلسفية لمعنى السلام الحقيقي، قائلاً: إن السلام ليس فقط غياب الحرب، بل هو أيضاً سلام القلب وطمأنينته. هذا السلام الذي يبدأ أولاً بسلام الفرد في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، حيث ينبني على تعرف الإنسان على قصوره. ومن دون إيمان لا يمكن للإنسان أن يرضي الله سبحانه، وكذلك عليه معرفة أخطائه واحتياجه إلى غفران المولى عز وجل، وهذا ما يريد وما يسعى إليه كل مخلص يحاول إرضاء الله وفقاً للشرائع السماوية التي تحكمه، والتي يؤمن بها.

وأوضح أن هذا يدفع الإنسان بالضرورة إلى التمتع بالسلام النفسي، والتصالح مع ذاته، مختتماً، أن هذا السلام يجعلنا نعيش بسلام مطلق سواء مع الجار أو القريب، وهذا هو الفكر الديني الذي يسهم في نشر السلام العالمي.

منصة حوار

أكد د.علي بن تميم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لها دور كبير في تحقيق الحوار بين الأديان من خلال العديد من المبادرات، ويُعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، إحدى هذه المبادرات، فهو منصة تشجع الناشرين على المشاركة في التوعية بأهمية هذا الحوار.

إضافة بنَّاءة

قال د. خليفة مبارك الظاهري، إنه ليس من الحرية أن تُسب الأديان وأن تُهان أو تُحتقر الرموز الدينية، وقد آن الأوان كي تتحاور الديانات وتتصالح من أجل تحقيق السلام في مختلف أرجاء العالم، مؤكداً: تجاوزنا في المؤسسات الإعلامية الإماراتية استخدام أي عبارات أو مفردات قد تنطوي على أي شبهة للتطرف أو التعصب، وهذا ما يعد بحد ذاته إضافة بنَّاءة تخدم الفكرة الإنسانية وتصب في عمق الحياة.

التعليم وثقافة التسامح

قال الحاخام د. إيلي عبادي: كقيادات دينية يتعين أن نؤمن بأن السلام يجب أن يقوم على الحوار بين مختلف الأديان والثقافات وانتشار التسامح والتعايش، مشيراً إلى أن التعليم يلعب دوراً كبيراً في دعم ثقافة التسامح من خلال غرس القيم التي تحض على التعايش وتنبذ الكراهية والتعصب والتطرف. واختتم حديثه، أن القيادات الدينية مسؤولة عن توعية الناس بأهمية قيم التعايش والتسامح والسلام من خلال توضيح قيم الأديان الحقيقية التي تحض على العيش المشترك للجميع.