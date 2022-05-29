فارس خلف المزروعي يزور معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أمس، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وجال معاليه في المعرض، يرافقه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين، حيث اطلع معاليه خلال الجولة على عددٍ من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في المعرض.

واستمع معاليه لشرح من رئيس اللجنة العليا لجائزة «كنز الجيل» عيسى سيف المزروعي، إذ تعد الجائزة منصة واعدة للحفاظ على التراث الشعبي وحمايته وصون مقدراته وتمريرها للأجيال.

كما تفقد معاليه جناح أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، حيث اطلع معاليه على ما يقدمه الجناح من إصدارات وبرامج خلال المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ومن جهة أخرى، أقامت أكاديمية الشعر حفل توقيع لـ«ديوان الرقراقي» من جمع وإعداد الباحث الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، والصادر عن الأكاديمية، وذلك على منصة الشباب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب. وأعرب عبيد بن قذلان المزروعي، عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والذي يسهم في تشجع الباحثين والكتاب على تطوير أعمالهم والتوسع فيها، وذلك بهدف الحفاظ على الموروث التراثي والشعبي.

كما وقع أمس الشاعر الإماراتي محمد عبدالرحيم العمادي، ديوان «لا على التعيين»، والصادر عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك على منصة الشباب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.