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ثقافة
أكاديمية سيف بن زايد تلتقي الأدباء والمثقفين بـ«أبوظبي للكتاب»
ثاني بطي الشامسي خلال لقائه الأدباء والمثقفين (من المصدر)
30 مايو 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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زار اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والتقى بالأدباء العرب والمثقفين والباحثين الإماراتيين.
وتفقد خلال جولته في المعرض عدداً من الأجنحة المشاركة، من ضمنها جناح شرطة أبوظبي، واستمع إلى شرح حول تجربة المكتبة المقروءة في النادي المعرفي للمنتسبين والمجلات الشرطية ومشروع متحف شرطة المربعة الافتراضي بالتعاون مع مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية.
وأثنى على مبادرة «أنامل مبدعة» الاجتماعية، التي تنفذها مديرية المنشآت الإصلاحية والعقابية والتوعية المرورية الرقمية لمديرية المرور والدوريات، باستخدام الواقع المعزز في تعلم قواعد السلامة المرورية وخدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات للجمهور عبر التطبيقات الذكية والمطبوعات.
 وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتحفيز منتسبيها وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، لافتاً إلى الدور البارز للجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرات الهادفة كإطلاق معرض للكتاب، وورش لمناقشة الكتب، وتفعيل ساعة القراءة للمنتسبين، ووضع برامج لتطوير مهارات القراءة وجلسات عصف ذهني للتعريف بأهميتها، مؤكداً أن القراءة لها دور ريادي في دعم ونشر المعرفة وصقل المواهب الإبداعية وتنميتها.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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