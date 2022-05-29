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متطوعو «عونك يا وطن» يساهمون في إنجاح فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب
المتطوعون خلال التكريم (من المصدر)
30 مايو 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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شارك فريق عونك يا وطن التطوعي في تنظيم فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ31. وساهم أكثر من 300 فرد من أعضاء فريق عونك يا وطن التطوعي في خدمة المعرفة وعشاقها من خلال تقديهم المساعدة لزوار المعرض وتواجدهم على مداخل ومخارج القاعات لإرشاد الجمهور.
وثمن الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي، الجهود المميزة لفريق عمل المتطوعين بالدورة 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ووصفهم بالنماذج الواعدة لشباب الإمارات المخلص. وقال الشيخ محمد بن حم: التطوع عمل إنساني ثري بالخبرات والمعارف، ويزداد تأثيره عندما يكون في المجال الثقافي، حيث يكتسب المتطوع معارف كثيرة وفي مختلف المجالات.
ومن جانبها، قالت سلام القاسم منسقة فريق عونك يا وطن التطوعي: «تأتي مشاركة متطوعي عونك الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في إطار دعم ورعاية المؤسسات والجهات والدوائر والدور المشاركة في المعرض. وتتمثل مهمة الفريق في تمثيل دولة الإمارات أمام ضيوف المعرض من مختلف الجنسيات، والإشراف على سير الأنشطة اليومية في المعرض، منها التفاعل مع الجمهور وتنظيمهم للدخول إلى الأجنحة، والرد على أسئلة واستفسارات ضيوف وزوار المعرض. إضافة إلى إرشاد الجمهور إلى دار النشر التي يتوافر فيها الكتاب الذي يريد الزائر اقتناءه، مما يسهل على الزوار الكثير من الجهد ويوفر عليهم عناء البحث».

عونك يا وطن التطوعي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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