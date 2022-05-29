الإثنين 30 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«الشارقة للكتاب»  تسلط الضوء على مشروعها الثقافي
«الشارقة للكتاب»  تسلط الضوء على مشروعها الثقافي
30 مايو 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «هيئة الشارقة للكتاب» مشاركتها في الدورة الـ31 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، حيث استعرضت في جناحها مقومات المشروع الثقافي الذي تقوده إمارة الشارقة، وجهودها في الارتقاء بالكتاب والمعرفة، وسلطت الضوء على مبادراتها التي تصب في تعزيز صناعة النشر.
وأتاحت «هيئة الشارقة للكتاب» من خلال جناحها الخاص، الفرصة أمام الناشرين وممثلي المؤسسات الثقافية المحلية والعربية والعالمية، للاطلاع على ما تقدمه «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» من خدمات للمستثمرين في قطاع صناعة النشر والقطاعات الإبداعية. وشكلت مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ31 من «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» فرصةً للقاء عدد من الكتاب والناشرين، وتعريفهم بأبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الشارقة خلال العام، مثل «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وغيرها من الفعاليات التي تسعى الشارقة من خلالها إلى خلق بيئة ثقافية معرفية تركز على تنمية مواهب أفراد المجتمع، وتلبي شغف القراءة لدى مختلف الفئات. وفي سعيه للتعريف بمشاريعها ومبادراتها التي تدعم الصناعات الإبداعية بكافة قطاعاتها، استعرض وفد الهيئة برئاسة فاضل حسين بوصيم، مدير الهيئة في المنطقة الشرقية، مجموعة الفرص التي توفرها «وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية» لتعزيز صناعة النشر في المنطقة العربية، ومراعاة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وفي حديثه حول مشاركة الهيئة في المعرض، أكد فاضل حسين بوصيم أن مشروع الشارقة الثقافي يحفل بالعديد من الجهود والمبادرات والفعاليات الرائدة التي تسعى إلى مضاعفة أثرها من خلال المشاركة في المحافل المحلية والدولية مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وخاصةً أن هذه المناسبات تمثل فرصةً للقاء الناشرين والقراء والعاملين في المؤسسات الثقافية، فما نتطلع إليه يتعدى النهوض بثقافة القراءة، وتعزيز مكانة الكتاب في بناء مجتمع المعرفة، ويصل إلى قيادة أسواق صناعة الكتاب في المنطقة والعالم، وفتح بوابات جديدة لتواصل حضاري بين الشارقة ونظيرتها من مختلف عواصم ومدن العالم الثقافية.

هيئة الشارقة للكتاب
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس ليبيريا
اليوم 22:40
الروبل الروسي يسترد بعض خسائره مقابل الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يصعد 6% مقابل الدولار
اليوم 22:28
مقر «جازبروم» الروسية
الاقتصادي
«جازبروم» الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا
اليوم 22:26
جو بايدن
عربي ودولي
بايدن سيواصل «الضغط» بشأن حمل الأسلحة
اليوم 22:25
ماكرون
عربي ودولي
ماكرون يعرب عن أسفه لمقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا
اليوم 22:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©