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ثقافة
«تراث الإمارات» يختتم مشاركته في أبوظبي للكتاب
جناح نادي تراث الإمارات خلال اختتام فعالياته (من المصدر)
30 مايو 2022 03:03

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي تراث الإمارات، أمس، مشاركته في فعاليات الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث نظم في ختام فعالياته أصبوحة شعرية شارك فيها الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، والشاعرة ماجدة الجراح. فيما اختتم برنامج «جلسات حوار أبوظبي الثقافي» بمحاضرة «الفكر العربي المعاصر في (حديث العرب)» التي قدمها الإعلامي سليمان الهتلان وأدارها الكاتب جمال الشحي، ومحاضرة «قراءة في كتاب أول برميل من الثروة» التي قدمتها الدكتورة سلوى النعيمي الباحثة في تاريخ الإمارات، ومحاضرة «المناهج الحداثية في قراءة التراث» التي قدمتها الناقدة والروائية الدكتورة هويدا صالح. كما شهد أمس أيضاً حفلي توقيع، لكتاب «دليل المتاحف الإماراتية الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة» تأليف فاطمة محمد عمر، وكتاب «الدرور في دولة الإمارات» تأليف فهد المعمري.
وجاءت مشاركة النادي في هذا الحدث الثقافي الدولي الكبير في إطار جهوده للمحافظة على تراث الآباء والأجداد وإبراز التراث كهوية وطنية أصيلة والحفاظ عليها ونقلها للأبناء، ورفدهم بما يعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، من خلال الإصدارات والفعاليات والأنشطة التراثية لنشر الوعي والفكر التراثي، وذلك تحقيقاً لأهداف النادي بشكل علمي ومنظم. وشهد جناح النادي، طوال فترة المعرض، إقبالاً جماهيرياً واسعاً.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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ندوات ومحاضرات 
وضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي تخليداً لذكرى سيرة ومسيرة ومآثر فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، تحت مسمى برنامج «قائد مرحلة التمكين»، كان المركز قد نظم ندوة بعنوان «الشباب والرياضة الإماراتية تمكين وريادة وإنجازات»، تحدث فيها المستشار الإعلامي بجريدة البيان محمد الجوكر وأدارها الباحث في مركز زايد مسلم العامري. 
كما نظم محاضرة بعنوان «الثقافة في عهد قائد التمكين.. استراتيجيات وإنجازات» قدمها الكاتب والإعلامي خالد عمر بن ققه. ونظم المركز أيضاً ندوة ضمن برنامج «قائد مرحلة التمكين» بعنوان «تمكين المرأة في رؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، تحدثت فيها لميس أبو حليقة رئيسة قسم الشركاء في مركز أبوظبي للصحة العامة.

نادي تراث الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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