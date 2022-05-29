مزنة العامري.. موهبة شعرية توقع ديوانها الأول

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

مزنة سلطان العامري، موهبة شعرية تكتب الشعر النبطي ببراعة، وقد وقعت أول إصدارتها الشعرية «مزنة الشعر»، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمس وسط ترحيب من الحضور بموهبتها وطلاقتها التعبيرية.

وعلى الرغم من صغر سنها، حيث إنها تبلغ من العمر 16 عاماً، إلا أنها استطاعت أن تكتب ثلاثين قصيدة في مجموعتها الشعرية الأولى منذ عامين، أي وهي ابنة الأربعة عشر ربيعاً، وحالت وقتها تداعيات كورونا دون أن تحتفل بتوقيع مجموعتها الأولى.

ومزنة ليست فقط شاعرة، ولكنها أيضاً عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وعضو البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية 2021 -2022، ومن هواياتها الأخرى بجانب الشعر: الفروسية والقراءة والخطابة.. ومن إنجازاتها كذلك: المشاركة في العديد من فعاليات المهمة مثل جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، وشاعر المليون للأطفال، والمشاركة الدائمة في الأوبريتات الوطنية، وفي مهرجان الشارقة القرائي للطفل في الدورة العاشرة في عام 2018، وكذلك في جناح المجلس الوطني للإعلام بمعرض أبوظبي للكتاب في دورته السابعة والعشرين.

وتحتوي المجموعة الشعرية على ثلاثين قصيدة معظمها من القصائد الوطنية بأبيات جزلة وأسلوب مليء بالرصانة، كما أن للشاعرة مزنة العامري أيضاً عدة مشاركات في القنوات الإعلامية المحلية.