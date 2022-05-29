ابن دلموك يطلق كتاب «القيم الاجتماعية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كتاب «القيم الاجتماعية» باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في منصة المركز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الحدث الضخم الذي يستقطب أهم دور النشر والمؤسسات في المنطقة والعالم.

وأكد ابن دلموك، خلال التوقيع، أن القيم الاجتماعية أمور عامة ومشتركة بين كافة المجتمعات والبشرية حول العالم، من خلال التمسك بالقيم التي تنفع الجميع وتحقق المصلحة العامة، على عكس السنع الذي يختص بفئة معينة، وهو ما نقدمه في هذا الكتاب الشامل لإبراز هذه القيم الاجتماعية التي نحتاجها في حياتنا. وكشف ابن دلموك، أن هذا الكتاب هو ترجمة لفكرة انطلقت بالبداية كفاصل في إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تقوم على اللهجة المحلية بهدف الحفاظ عليها وتعزيز الهوية الإماراتية، وكانت هذه القيم تقدم خلال هذا الفاصل، ليتم جمعها وتدوينها في هذا الكتاب، وهو ما يترجم أهمية معرض أبوظبي الدولي وبقية معارض الكتب التي تقام في الدولة، لدورها المهم في جمع هذه المعلومات الإيجابية وتدوينها في إصدارات وإبرازها للمجتمع المحلي والعالم من بوابة هذه المنصات التي نفتخر بها.

يذكر أن منصة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التي تشرف عليها إدارة البحوث والدراسات بالمركز، تميزت طوال فترة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، باستقطابها أعداداً كبيرة من الزوار، وفعالياتها المتنوعة والجاذبة للجميع، إلى جانب البث المباشر لعدد من البرامج من قبل إذاعة الأولى من قلب الحدث.