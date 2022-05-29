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ثقافة
على هامش أبوظبي للكتاب.. «ركن الفنون» إبداعات تقرؤها العيون
على هامش أبوظبي للكتاب.. «ركن الفنون» إبداعات تقرؤها العيون
30 مايو 2022 03:03

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

الثقافة البصرية تعمل على تمثيل المعلومات في صورة منظورة تحول المعلومات إلى شكل مرئي جميل، تعبر عن أفكار أصحابها وتعطي دلالات مباشرة وغير مباشرة لإظهار الصور الذهنية في هيئة لوحات بصرية مبدعة ومعبرة وقيّمة.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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  • لوحات تشكيلية وحروفية متنوعة (تصوير: وليد أبوحمزة)
    لوحات تشكيلية وحروفية متنوعة (تصوير: وليد أبوحمزة)

وفي «ركن الفنون» المنظم على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي اختتم فعالياته أمس، تجلت إبداعات بصرية استقطبت عشاق الفنون وجمهور المعرض، حيث ضم هذا الفضاء الضاج بالجمال مجموعة أعمال نابضة بالحياة من إنتاج فنانين محترفين وناشئين من جميع أنحاء العالم، وشكلت في مجملها بانوراما ثرية لإبداعات المواهب، كما وفر ركن الفنون فرصاً رائعة للتواصل مع الفنانين وناشري الإبداعات البصرية والمهتمين بهذا المجال إبداعاً وتذوقاً، أيضاً ضم الرسوم المصورة لمجموعة من أبرز رسامي «الكوميكس» و«الفانتازيا» حيث قدموا عروضاً حية وتجارب ممتعة للجمهور، أكدت في مجملها أن صناعة الترفيه ونتاج الفنون مهما تنوعت وتباينت الوسائط، ليست بمعزل عن البصيرة التي يتيحها الكتاب.

  • أعمال تعكس براءة الطفولة
    أعمال تعكس براءة الطفولة
  • جانب من ركن الفنون
    جانب من ركن الفنون

 

 

الثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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