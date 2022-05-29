«الأعلى للأمومة والطفولة» يشهد توقيع إصدارات في «أبوظبي للكتاب»

شهد جناح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، توقيع عددٍ من الإصدارات الخاصة بالأطفال، والتي تكفل بها حرصاً ودعماً للطفل، وتسليط الضوء عليه وتشجيعه على الكتابة والقراءة وتعزيز حسِّه الإبداعي.

وشهدت منصة المجلس حفل توقيع الطفلتين شمسة المري وميثاء المري لقصتيهما اللتين تتمحوران حول التنمر وخطورته ونتائجه على الطفل، وكيفية التصدي له والحد منه، وترسيخ القيم وروح التسامح.

وأهدت الطفلتان الإصدارين إلى مجموعة من الزوار والمهتمين، وعدد من الطلبة.ووقع الطفل عبدالله محمد الظاهري قصته «فتاة البحر»، الفائزة عن فئة القصة القصيرة بجائزة البيئة للطفل، والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة؛ بهدف تعزيز مفهوم العمل البيئي لدى الأطفال، ورفع مستوى وعيهم، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في جهود الدولة بهذا المجال.

ووقع عامر المهري قصته «منى والصرناخة السحرية»، والتي تتناول أهمية اللعب في مرحلة الطفولة، ودوره في التطور البدني والاجتماعي والعاطفي، وتنمية مهارات الطفل اللغوية والإبداعية، وتوسيع المدارك المعرفية.

ووقعت مزنة العامري ديوانها الشعري الذي يحمل عنوان «مزنة شعر»، ويحتوي على عددٍ من القصائد الوطنية التي تغنت بها بأبيات جزلة وأسلوب رصين ولغة مبدعة. والعامري إعلامية ولها عدة مشاركات في القنوات الإعلامية المحلية، قدمت العديد من البرامج التي تستهدف الأطفال، وشاركت في برنامج شاعر المليون المخصص لفئتها العمرية.

وهي فارسة في إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسفيرة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة، وعضو في البرلمان الإماراتي للطفل.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن المجلس حريص على المشاركة المستمرة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والاستفادة من هذا الحدث الثقافي للتواصل مع المجتمع، لا سيما الأم والطفل، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المؤثرة في جناح المجلس، والتعريف بمبادراته وأهدافه.

وأضافت: استعرض المجلس هذا العام، خلال مشاركته بالمعرض، أهم إصداراته ومطبوعاته والمبادرات الموجهة إلى الأم والطفل والتعريف بحقوقه، مشيرة إلى الحرص على دعم المواهب الأدبية للأطفال، والتي يتبناها المجلس لتشجيعهم وتحفيزهم للكتابة والقراءة والمطالعة والتأليف لتنمية قدراتهم ورفع وعيهم الفكري والثقافي والإبداعي.

ويُعتبر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الممثل الرسمي لقطاع الأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتبع بشكل مباشر لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث أنشئ بمرسوم قانون اتحادي رقم (1) لسنة 2003، وبرئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «حفظها الله».

ويعمل ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين، وذلك من خلال تحقيق الرفاهية المنشودة للأمهات والأطفال في المجالات كافة. وتُعتبر الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة المرجع الأساسي لصنّاع القرار بالدولة.