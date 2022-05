إطلاق نسخة إنجليزية بـ«أبوظبي للكتاب».. «من يجرؤ على الحلم» يروي قصة نجاح محمد بن راشد

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، إطلاق النسخة الإنجليزية من كتاب الإعلامي رائد برقاوي بعنوان «Dare to Dream: How Sheikh Mohammed bin Rashid Made his Dreams Come True»، الذي يجسد بين دفتيه وعبر كلمات صفحاته نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ورؤيته وفكره ونظرته الاستشرافية للمستقبل، التي أصبحت نموذجاً ملهماً للأجيال والشعوب في القيادة والإدارة.

قصة دبي

حظي الإعلامي رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الخليج»، بفرصة التجول في الزمن الإماراتي، وتتبع كتابات وذكريات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن طفولته وأحلامه التي أصبحت حقيقة عن كثب، فمن خلال عمله في مهنة الصحافة تمكن مؤلف الكتاب من متابعة قصة دبي ومسيرتها في تحقيق النجاحات، وتحقيق أهدافها التنموية في طريقها المستمر نحو التطور والازدهار، ومراقبة تطورات العديد من المشروعات الضخمة خلال العقود الماضية.

وستكون إيرادات الكتاب، الذي تم إطلاق نسخته الإنجليزية رسمياً أمس، ضمن فعاليات «أبوظبي الدولي للكتاب»، تطبيقاً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الإنسانية في دعم الفئات المحتاجة، حيث ستخصص لمركز النور لتدريب الأشخاص ذوي الهمم، مع التأكيد أن النسخة العربية من كتاب «من يجرؤ على الحلم» تم إطلاقها في شهر فبراير، مطلع العام الجاري، في مهرجان طيران الإمارات للآداب، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

علي بن تميم والحضور خلال إطلاق النسخة الإنجليزية من الكتاب (من المصدر)

جرأة الحلم

وقال رائد برقاوي: «إصدار الكتاب باللغة الإنجليزية يأتي ضمن الحرص على إفساح المجال أمام القراء من غير العرب الذين لطالما تساءلوا ولعقود طويلة، عن الشخصية التي كانت صانعة لنجاح دبي وكلمة السر فيما وصلت إليه من مكانة عالمية، الشخصية التي منحتنا الشجاعة والجرأة للحلم، وأمدّت ملايين العرب بالأمل لمستقبل أفضل». وأضاف: «في هذا الكتاب سعيت للإجابة عن سؤالين مركزيين، وهما كيف حول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستحيل إلى حقائق وإنجازات ونجاحات، لتصبح دبي نموذجاً ملهماً على مستوى العالم؟، وكيف رسخ سموه لثقافة التفكير الاستباقي في وسط محيط عربي توقف منذ عقود عن الحلم بالأفضل واستشراف المستقبل».

سر النجاح

وتابع قائلاً: «من الصعب أن تختصر كلمات كتاب شخصية كشخصية سموه، ومن الصعب أن تجسد عباراته فكر ورؤية سموه، لأنه دائماً ما يسبق الزمن بفكره، وتتجاوز رؤيته المكان الجغرافي لدولة الإمارات ليعمل ببصيرته الإنسانية التي يتحلى بها، والتي تعد أحد أهم المقومات الرئيسة لشخصية سموه التي يحلم من خلالها لجعل العالم أفضل، ومن هنا كانت مبادراته التي يطلقها من دولة الإمارات لتجوب العالم وترسم الفرح والسعادة والأمل بغد أفضل في مختلف دول العالم».

وذكر مؤلف الكتاب: «في شهر يوليو من عام 2020، وبينما كنا نتابع رحلة مسبار الأمل إلى المريخ، تساءلت في نفسي ما الذي تمتلكه الإمارات، ولا تمتلكه العديد من دول العالم العربي، لتحقيق النجاح بينما يحاول الآخرون اللحاق بها، وتأتي كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتشكل جزءاً من الإجابة التي نبحث عنها في معرفة سر النجاح، فقد قال سموه «بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة.. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ».

غلاف كتاب النسخة الإنجليزية «من يجرؤ على الحلم» (وام)

تجربة حياة

وأردف برقاوي قائلاً: «المتأمل في فكر ونهج سموه يعرف الأهمية الكبيرة لدراستها وتقديمها نموذجاً ملهماً للأجيال وتجربة حياة ورؤية لتحويل المدن نحو العالمية، ولتكون إمارة دبي ودولة الإمارات النموذج الذي تستلهم منه الأمم الأخرى أسس ومعايير التميز، وتتمكن من إيجاد الإجابة عن جميع التحديات التي تواجهها، ومن هنا كان من الأهمية بمكان وبعد النجاح الذي حققته النسخة العربية أن تكون هناك نسخة إنجليزية من هذا الكتاب، وليكون فكر سموه مرجعاً تستفيد منه شعوب العالم».

وبعد الإطلاق الرسمي للنسخة الإنجليزية من الكتاب، عقد رائد برقاوي جلسة لتوقيع النسخ بحضور نخبة من الشخصيات والإعلاميين، والتي حاوره خلالها الإعلامي فيصل بن حريز، وتوجه خلال الجلسة بالشكر الجزيل لدار النشر وكل من أسهم في خروج هذه النسخة من هذا الكتاب إلى النور.

نفخر بنشر الكتاب

يقول إيان فيرسيرفيس، الشريك المسؤول رئيس تحرير المجموعة في «موتيفيت ميديا جروب»: «نفخر بنشر هذا الكتاب القيّم بالنسخة الإنجليزية الذي يتناول الحكمة والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى جانب مسيرة التنمية والازدهار التي شهدتها دولة الإمارات.. وعلاقتي برائد برقاوي تعود إلى سنوات عدة، إنه من الشخصيات البارزة في المشهد الإعلامي، حيث تسنّت له الفرصة للعمل عن كثب مع سموه، ستكون قراءة هذا الكتاب القيّم ممتعة لكل من يقتنيه، خاصةً المهتمين والباحثين في قصة نمو وتطور ونجاح إمارة دبي ودولة الإمارات».