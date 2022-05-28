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ثقافة
«حكماء المسلمين».. يناقش «التعايش في زمن الإسلاموفوبيا» بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب
خلال الندوة (من المصدر)
29 مايو 2022 02:28

أبوظبي (وام)

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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 عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ندوة ثقافية بعنوان «التعايش في زمن الإسلاموفوبيا»، بمشاركة الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور عارف النايض رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومؤسسات كلام للبحوث والإعلام. وناقشت الندوة تأثير الجماعات المتطرفة والمنظَّمات الإرهابية على تشويه الصورة الحقيقيَّة للإسلام، وتأثير بعض التوجهات السياسية الإعلامية الخاطئة، التي تنشر خطاب الكراهية بغرض الترهيب من الدين الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية في مبادرات الحوار بين أتباع الأديان والعمل على الحد من الصراعات ونبذ خطاب الكراهية والتعصب والتمييز الديني والعرقي. وأوضح الدكتور خليفة الظاهري، نائب مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أنَّ تنامي بعض الجماعات والأحزاب التي تنتهج خطاب الكراهية، وتنشر ظاهرة الإسلاموفوبيا يمثل خطراً على المجتمعات الإسلامية والغربية على حد سواء، مشدداً على أنَّ الإسلام بريء من اتهاماتهم الباطلة، فقد جاء الإسلام لحفظ النفس وحرمة الدماء ونشر الخير والمحبَّة بين البشر. 
ومن جانبه، أكَّد الدكتور عارف النايض رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومؤسسات كلام للبحوث والإعلام، أن الجميع مسؤول في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، لاسيَّما مؤسسات الفكر والرأي والمؤسسات الدينية والثقافية. 
فيما صرح المستشار محمد عبدالسلام، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، بأن مثل هذه الندوات تعد إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين لنبذ خطاب الكراهية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بسماحة الدين الإسلامي الحنيف ووسطيته، التي تتلاقى مع المبادئ الإنسانية السامية، التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي أكدت على قيم التسامح والعدل والإخاء.

حكماء المسلمين
الإسلاموفوبيا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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