«أكاديمية الشعر» تنظم أمسية للشعر النبطي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي «أمسية للشعر النبطي» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، حيث شارك فيها حامل بيرق شاعر المليون للموسم العاشر الشاعر الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي.

وحضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري نائب المدير للشؤون الأكاديمية -جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وزايد ساري المزروعي، رئيس قسم الفعاليات في اللجنة، إلى جانب عددٍ من رواد المعرض من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانيـن والإعلاميين.

خلال توقيع كتب علي أحمد الكندي المرر (من المصدر)

قصائد وطنية

وقدم الشاعر مساعد بن طعساس الحارثي عدداً من القصائد الوطنية والغزلية والوجدانية، التي لقيت استحسان وتفاعل الجمهور.

توقيع 4 كتب

وأقامت أكاديمية الشعر حفل توقيع لثلاثة كتب للباحث والكاتب علي أحمد الكندي المرر، هي «مختصر تاريخ الظفرة» و«الأسماء التّاريخيّة للأماكن في إمارة أبوظبي» و«الأماكن في منطقة الظفرة»، إلى جانب توقيع ديوان «قابضة على الضوء» للشاعرة هبة الفقي.

وقال الباحث والكاتب علي أحمد الكندي المرر، إن الإصدارات الثلاثة لها أهمية بالغة في تاريخ إمارة أبوظبي بشكل عام ومنطقة الظفرة بشكل خاص، موجهاً الشكر إلى أكاديمية الشعر على اهتمامها وإصدارها للكتب الثلاثة. وبدورها، أشارت الشاعرة هبة الفقي، إلى أنها تشرفت بتوقيع مجموعتها الشعرية «قابضة على الضوء» الصادرة عن أكاديمية الشعر، متمنية أن تصل هذه المجموعة وشذاها إلى قلب القارئ، حيث تضم باقة من الأعمال التي تعبـق بالجمال والشعر والمحبة.