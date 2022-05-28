سفير كوريا الجنوبية يزور ركن «سمة» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي (الاتحاد)

زار لي سيوك غو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، جناح مركز أبوظبي للغة العربية، وكان في استقباله سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي للمركز بالإنابة ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والدكتور خليل الشيخ، مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية بالإنابة في المركز.

واطلع، خلال الزيارة، على أركان الجناح وتفاصيل ركن «سمة» - شهادة «الكفاءة الدولية في اللغة العربية»، الصادرة عن معهد العالم العربي في باريس، والتي تُعد من أهم الشهادات العالمية المعتمدة التي تم إطلاقها عام 2018، وساهمت في تشجيع غير الناطقين بـ«العربية» على تعلم اللغة وإتقانها.