ثلاث فعاليات لـ«كُتاب الإمارات» في ـ«أبوظبي للكتاب»

سعد عبد الراضي (الاتحاد)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضمن برنامجه في الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ثلاث فعاليات الأولى عبارة عن جلسة حوارية بعنوان «الشعر والرواية في ميدان السباق والإبداع» شارك فيها الدكتور جمال المقابلة، والدكتورة مريم الهاشمي، وأدارتها الكاتبة والروائية آن الصافي. وناقشت الجلسة دخول الشعر والنثر في أجواء المنافسة، مستعرضةً الجوائز الأدبية التي تستضيفها دولة الإمارات، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة البوكر العربية، والجوائز الشعرية والأدبية المختلفة، ومدى أهميتها بالنسبة للكُتاب والمؤلفين، وإثارتها للاهتمام الثقافي لدى المجتمع.

وتحدث المشاركون في الندوة أيضاً عن الحضور النقدي في هذه المسابقات، ومقترح إشراك الأندية القرائية في عملية التحكيم، وما لهذا المقترح وما عليه. كما تناولت الجلسة كذلك دور الإمارات في جمع الكُتاب وأصحاب صناعة الكتاب والمثقفين تحت مظلة المسابقات الثقافية والأدبية التي ترعاها، وكونها تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تنظم مسابقاتٍ أدبية ذات توجه عربي وعالمي، غير مقتصر على الكاتب والمبدع المحلي.

شيخة المطيري

الكتاب والمستقبل

كما نظم الاتحاد جلسة حوارية أخرى بعنوان «الكتاب والمستقبل» بمشاركة الكاتب والناشر جمال الشحي وقدمتها الشاعرة نجاة الظاهري، واستعرضت الجلسة واقع النشر في العالم العربي وصناعة الكتاب في العالم بشكل عام حيث تحدث جمال الشحي عن تجربته الخاصة مع النشر في الصين وعن مسيرته خلال السنوات الماضية كناشر، وعن اختلاف تضرر سوق النشر العربية مقارنة مع السوق الأميركية والأوروبية والشرق آسيوية خلال جائحة «كورونا».

حسن النجار

أمسية شعرية

كما نظم الاتحاد أيضاً أمسية شعرية شارك فيها كل من الشاعرة شيخة المطيري أمينة السر العام لكتاب الإمارات، والشاعرين حسن النجار وعبدالرحمن الحميري، وقدمتهم الشاعرة ساجدة الموسوي. وتنوعت فيها قصائدهم بين الموضوعات الوجدانية والوطنية.