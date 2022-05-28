المصري يطلق «الرياضة: حكايات بشر وأساطير»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الزميل مراد المصري، إصداره الجديد وهو كتاب بعنوان «الرياضة: حكاية بشر وأساطير»، وذلك خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتسلم حمد الكعبي رئيس تحرير «الاتحاد»، نسخة من الكتاب، وأشاد بجهود الزميل، كما حضر مراسم الإطلاق علي الزعابي رئيس وحدة صحفيي القسم الرياضي في «الاتحاد»، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وجاء إطلاق هذا الكتاب بجهد مشترك بين الكاتبين مراد ووحيد المصري، حيث تم سرد القصص الرياضية فيه بهدف عرض جوانب من حياة أساطير الرياضة وقصصهم الخاصة التي يتحدثون بها على ألسنتهم، لإدراك أهمية الرياضة ودورها في تغيير حياتهم إلى الأبد، وفي الوقت نفسه كيف أنها عبارة عن شغف يتخطى حسابات الفوز والخسارة فقط، ويشرح من خلالها كيف أن رياضياً وصل بقصص ملهمة إلى المجد بعد معاناة كانت كفيلة بتحطيم إرادة الكثيرين، ولكن كان للرياضة دور في إبقاء هذه الأحلام قابلة للتحقيق.

كما شارك أيضاً في إعداد الكتاب رسام الكاريكاتير عمر المومني، حيث ساهم بإضفاء رسومات خاصة على مواضيع الكتاب بأسلوب مبتكر.

وأوضح مراد المصري، أن القصص التي يتم تقديمها في الكتاب، حكايات تثير الاهتمام، سردها الرياضيون أنفسهم، دون زيادة أو نقصان، وكأنها كتبت بأقلامهم هم، أو ممن اخترنا أن نقدمها بالنيابة عنهم، بحقيقة مجردة من التزييف، فهم بشر قد نراهم في حكايات حياتنا أساطير، وتساهم قصصهم في إلهامنا نحو تحقيق الطموحات.