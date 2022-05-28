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ثقافة
«سينما الصندوق الأسود».. وسيط مثالي لكسر حواجز اللغة
«سينما الصندوق الأسود» بالمعرض (وام)
29 مايو 2022 02:26

أبوظبي (وام)

 تعرض «سينما الصندوق الأسود»، أحد أبرز الأركان التي تشهد إقبالاً واسعاً في الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 22 فيلماً قصيراً من 13 دولة سعياً إلى نشر ثقافة السينما وتوفير منصة يلتقي فيها عشّاقها من مختلف أنحاء العالم، وتستمر فعاليات المعرض الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 29 مايو الحالي.  ورفعت نسخة هذا العام من السينما طاقتها الاستيعابية من 50 إلى 70 شخصاً، ومع ذلك امتلأت مقاعدها بالزوار من مختلف الأعمار والجنسيات ويتمحور مفهوم «سينما الصندوق الأسود» حول نشر ثقافة السينما بين شرائح جديدة من الجمهور، وخاصة في الفعاليات غير المختصة بالسينما، إضافة إلى تمكين فئات الزوار المختلفة من التعرف على السينما العربية. 
وقال نواف الجناحي، السينمائي الإماراتي ومؤسّس «سينما الصندوق الأسود»: «تحوّلت هذه التجربة إلى ركن أساسي من أركان معرض أبوظبي الدولي للكتاب منذ إطلاقها في عام 2017، ووفرت صلة وصل متميّزة تربط بين الجمهور والثقافة العربية ونظراً إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها المعرض، نوسّع نشاطنا ليشمل جمهور الآداب بهدف تعريفه بفن الأفلام السينمائية القصيرة».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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1700 مشاهد
قال نواف الجناحي: تشتمل أجندتنا السنوية على الأفلام العربية القصيرة بنوعيها الروائي والوثائقي، ونعمل باستمرار على تشجيع الناس من مختلف الثقافات للتعرّف على الثقافة العربية والأفلام المقدمة هنا، ونستقبل سنوياً ما يقارب 1700 مشاهد ونتوقع ارتفاع هذا الرقم قريباً».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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