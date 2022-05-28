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تعرض في «أبوظبي للكتاب».. نسخة نادرة للمصحف تقدر قيمتها ب140 ألف دولار
صوره القرأن
29 مايو 2022 02:26

خلفان النقبي (أبوظبي)

يوهان كارل شنور، سانت بطرسبرغ 1787-1790 إصدار أصلي نادر للغاية من مصحف سانت بطرسبرغ الشهير، وهو الإصدار الرابع المطبوع والثالث الذي يمكن الوصول إليه من النص العربي. ويُعرض هذا الإصدار النادر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بـ«140.000» دولار في جناح «اقتناء للكتب النادرة والمخطوطات». 
كانت قد صدرت أوامر بإتلاف الطبعة الأولى من الكتاب المطبوع في البندقية حوالي عام 1538 وبقيت موجودة في نسخة واحدة فقط، وتبع ذلك إصدار نسخة مصحف هامبورغ في عام 1694 ونسخة مرّاتشي عام 1698. وهذه الطبعة التي ظهرت بالكاد بعد قرن نُشرت عام 1787 1790 في سانت بطرسبرغ كبادرة للتسامح الديني حينها، حيث هدفت من خلالها كاترين الثانية Tsarina Catherine II إلى منح الأتراك «القرغيريين» المسلمين سهولة الوصول إلى كتابهم المقدس.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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610 خرائط ملونة ب 750 ألف يورو
يتألق بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، في جناح «اقتناء للكتب النادرة والمخطوطات» ما يعتبر أعظم وأروع أطلس تم نشره على الإطلاق، مع 610 خرائط، تقدر قيمتها بـ750.000 يورو. وهي النسخة الهولندية الأولى والوحيدة من الأطلس الأرضي العظيم لجوان بلاو، الذي غالباً ما يعتبر أعظم أطلس على الإطلاق، مع 610 خرائط منقوشة، ووجهات نظر، وما إلى ذلك، معظمها من صفحتين وكلها ملونة باليد المعاصرة.

 

معرض أبوظبي للكتاب
سانت بطرسبرغ
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