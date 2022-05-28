«الحرافيش» رائعة نجيب محفوظ في طبعة إلكترونية من مؤسسة «هنداوي»

إيهاب الملاح (القاهرة)

في إطار مشروعها التنويري وإتاحة أعمال كبار الكتاب في طبعات إلكترونية مجانية، طرحت مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم باكورة طبعتها الخاصة من أعمال أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ (1911 - 2006)، واستهلتها بعمليه الكبيرين «الحرافيش» و«بين القصرين».

وذكرت «هنداوي» في بيانها المنشور قبل أيام على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «بدأت مؤسسة هنداوي نشر أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ إلكترونيّاً، وبإمكان الجمهور الآن تحميل وقراءة رائعته الحرافيش، وستُنشر بقية الأعمال تِباعاً، وستكون متاحةً للقارئ بشكلٍ مجاني ودائم من خلال الموقع والتطبيق».

جاء طرح هذه الطبعة بعد إبرام اتفاق خاص مع ابنة نجيب محفوظ، أم كلثوم، صاحبة حقوق الملكية الفكرية لأبيها، تقوم بموجبه مؤسسة هنداوي بطرح نسخة إلكترونية من أعمال نجيب محفوظ الروائية والقصصية وإتاحتها بالمجان على موقعها للكتب والإصدارات.

غير حصري

وقبل عدة أشهر، وفي سياق السباق المحموم حول الظفر بحقوق نشر أعمال نجيب محفوظ التي ينتهي احتكار دار الشروق لها في مايو 2022، خرجت مؤسسة هنداوي ببيان فاجأ الجميع، معلنة تعاقدها مع أسرة نجيب محفوظ على حق نشر أعمال صاحب جائزة نوبل بشكل غير حصري على موقعها الشهير.

وجاء في بيان مؤسسة «هنداوي»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «ستتاح أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج العامَ القادم (أي 2022)، لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق هنداوي كتب»، موضحة أن هذا التعاقد «يأتي انطلاقاً من رؤية مؤسسة هنداوي ورسالتها التنويرية في تحقيق الريادة في إثراء المعرفة، وإتاحتها للناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعاقد استكمالاً لنشر أعمال العديد من كبار المفكرين والأدباء، أمثال: طه حسين، ويوسف إدريس، وزكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وعبدالغفار مكاوي، وغيرهم».

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من إطلاقها هذا البيان، أصدرت بالفعل النسخة الإلكترونية الأولى من أشهر أعمال محفوظ ومن أبرزها «الحرافيش» ثم «بين القصرين»، الجزء الأول من ثلاثيته الواقعية الشهيرة.

«ديوان» ومحفوظ

يذكر أن نجيب محفوظ قد وقع عقداً مع دار الشروق عام 2006، بمقتضاه تصبح دار الشروق الناشر الحصري لكل أعمال نجيب محفوظ المطبوعة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأي شكل آخر من أشكال النشر عبر الوسائط المختلفة لمدة خمسة عشر عاماً، وكان من المتوقع أن يتم مد العقد أو الاتفاق بين دار الشروق وابنة نجيب محفوظ لفترة تالية، ولكن فوجئ المتابعون وجمهور القراء ومحبو نجيب محفوظ بإعلان مؤسسة هنداوي أولاً حصولها على حق نشر نسخة إلكترونية كاملة من أعمال نجيب محفوظ الروائية والقصصية تتيحها مجاناً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية.

وبعدها بقليل، أعلنت دار نشر مصرية ناشئة تأسست قبل عام، وهي دار «الديوان»، عن حصولها على الحق الحصري لنشر أعمال نجيب محفوظ المطبوعة (الروائية والقصصية) في طبعة ورقية جديدة، ليكون ذلك إعلاناً وإيذاناً بانتهاء نشر أعمال محفوظ في دار الشروق وانتقالها إلى الدار الجديدة.

وقد ثار لغط ونقاش واسع ومحتدم حول انتقال الحقوق، وماهية الطبعات الجديدة وما إذا كان هناك أي شكل من أشكال التعديل في نصوص محفوظ، وقد أكدت «هنداوي» في طبعاتها الإلكترونية أنها تحافظ تماماً على نص محفوظ المطبوع والمنشور سابقاً، وأنها راجعت إصدارها الإلكتروني على ما سبق من طبعات محفوظ المنشورة، طبعة مكتبة مصر وطبعة دار الشروق، وطبعة الأعمال الكاملة الصادرة في بيروت في خمسة مجلدات.