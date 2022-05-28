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50 عملاً فنياً تكشف جماليات اللون
جمعية الإمارات للفنون التشكيلية تحتفي بأحمد الحاج (من المصدر)
29 مايو 2022 02:26

الشارقة (وام)

تستضيف جمعية الإمارات للفنون التشكيلية المعرض الشخصي للفنان السوداني أحمد الطيب الحاج بعنوان «إلى الأفق البعيد»، الذي يقدم سلسلة أعمال فنية لافتة من 50 عملاً تعاين اللون وتقوم باختزال الخط الذي يكوّن الصورة، وهو اختزال لوني يمنح دلالات لقراءة العمل الفني بحيث يفهمها المتلقي من جرّاء مشاهدة تفاصليها. افتتح المعرض محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بحضور سالم الجنيبي رئيس الجمعية وعدد من الفنانين والمبدعين الإماراتيين والعرب، ويستمر المعرض حتى 15 يونيو المقبل. 
وأعرب الفنان السوداني الطيب الحاج عن سعادته باستضافة الجمعية لمعرضه الشخصي، قائلاً: «يشكّل هذا المعرض تقديماً لباكورة أعمالي الفنية واللوحات مبسّطة على النحو الذي يستطيع فهمها أي متلقٍّ وتعكس الأعمال المزاج السوداني في أبعاده المتنوعة، وبدوري أعطي مساحة فارغة للمشاهد ليسبر بنفسه المكنونات ويقرأ ما يراه وفق مرجعيته الفكرية والثقافية». 
وأضاف: «تعد دولة الإمارات اليوم حاضنة عظيمة لشتى أنواع الفنون ومختلف الهويات الثقافية وهذا التجانس أثرى ثقافة المقيمين على أرض الدولة، وانعكس أثره الإيجابي في الفنون البصرية، وأجد نفسي كثير الاحتفاء أن أكون جزءاً من هذه المنظومة الثقافية الثرية». 
ويعكس المعرض أهداف جمعية الإمارات للفنون التشكيلية في الترحيب بجميع الفنانين، وحرصها على إقامة المعارض الشخصية، وتقديم الورش الفنية لتبادل الخبرات بين المبدعين وأعضاء الجمعية وتقديمها إلى الجمهور. 
يذكر أن الطيب الحاج من أبرز الفنانين السودانيين في الفن التشكيلي، وقد تركت أعماله بصمة واضحة لما لها من أسلوب إبداعي متفرد.

جمعية الإمارات للفنون التشكيلية
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