لوحات محمد الإدريسي.. سيمفونيات لونية عائمة

محمد نجيم (الرباط)

قدرة عالية تؤشر عليها الأعمال الإبداعية التي يقدمها لنا الفنان التشكيلي المغربي محمد المنصوري الإدريسي في معرضه المنظم في مدينة الرباط الذي يوظف فيه بتوازن إبداعي لافت مساحات هائلة من الأشكال والألوان، وبعمق جمالي ذي أبعاد جاذبة لعين الإنسان حيث البناء التعبيري والسيولة اللونية المتناسقة.

وقد وصف الناقد الجمالي بنيونس عميروش أعمال الفنان الإدريسي، قائلاً: يبزغ الشكل كهيْئَة تستوعب مسارب اللون عبر التَّدفُّقات والتَّدرُّجات، فيما يتماسك لرسم الحدود والفواصل، وبخاصة في حال الألوان المتكاملة، حيث يتشكل عبر توليف للتضادات اللونية القائمة بين البارد والساخن، الداكن والفاتح، غير أن الرؤية اللَّامَّة للوحة تجعل الغَلَبَة للون، في الوقت الذي تتداخل فيه العناصر عن طريق استعمال الأسلوب التأثيري الذي لا يعتمد على الرسم الأولي (الشكل) بقدر ما يقوم على مدى تجاوب لمسات الفرشاة مع الانطباع المنخطف والسريع تجاه الأجواء والأضواء.

غير أن هذا لا يعني أن الإدريسي يشتغل بوصفة «مونيه» أو«مانيه» أو«سورا»، إذ لا ينقل المرئي المبسوط أمام ناظرَيْه، بل يستند إلى التأثير الذاتي الموصول بملكة التخييل التي تمنحه طاقة إبداعية مدعومة بحرية متناهية، ومن ثَم، يمكن تصنيف أسلوبه داخل نمط من أنماط الانطباعية التجريدية التي تجعله في وضعية تعبيرية مُريحة تقتَسِم التقنية الانطباعية مع التصور التجريدي الحر والمنطلق.. التصور المنبثق من الدواخل الروحية المشدودة للجمالية الطبيعية التي تضع البعد الإنساني في صلبها، من خلال التَّحْلِية والدلالة والترميز.

محمد المنصوري الإدريسي

أما الباحث الجمالي الدكتور محمد الشيكر فقد أشار إلى أن أعمال هذا الفنان تنطوي على ملمح تجريدي فارق، إلا أن لغته التجريدية ليست من جنس المواضعات التجريدية الغنائية والهندسية المألوفة، مضيفاً أن تجريديته تنهض على حمولة رمزية فائقة، تحيل على ذاتها، وآلياتها البلاغية أكثر مما تحيل على أي معادل موضوعي كائناً ما كان، مضيفاً أنه «لا يتجرَّد من إملاءات الواقع المرجعي ولا يتحلل من إحالاته ليضع المشاهد في النهاية، إزاء سديم لوني غُفل من كل معنى ومن كل معقولية».

والحال أن إبداعات الفنان التشكيلي المغربي الإدريسي، تتميز، بحسب الفنان واصف المنصوري، بتكوينات عائمة في بحر من الألوان تقود سيمفونيتها براعة يد وعقل يعي كيفية معالجة هذا الزخم الإنشائي بنجاح حتى يحقق إبهاراً للمتلقي من دون الوقوع في الرتابة والملل.. والبريق الزاهي يشي برغبة مبدعها بتحقيق تماهٍ مع الفلكلور الشعبي مثل الزجاج الملون الذي تشتهر به شبابيك وأبواب الأبنية المغاربية عندما تتعرض لأشعة النور وقناديلها المدلاة بثرياتها المتوهجة عبر كريستال ساحر، وكذا المنسوجات التقليدية أيضاً التي تقرّب رؤية الفنان ببيئته الشرقية والامتياح من ملح ذائقة قوامها التقشف في الأشكال مع البذخ اللوني المبهج... فحياة الشرقي وفنونه هي رقصة لدرويش ينتشي من لوعة زهده!.

وما المبدع إلا إنسان قد تعامل مع المحيط بحساسية وأمانة فهو يؤرخ ويُؤرشِف لفلسفة أمة مستخلصاً قيمها وميثيولوجيتها عبر أثره المبدع بصبر وأناة.