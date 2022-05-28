الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
علي أبو الريش يوقع كتابه بجناح «كُتّاب الإمارات»
علي أبو الريش خلال توقيع كتابه في المعرض
28 مايو 2022 23:11

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
استضاف جناح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في الدورة الحادية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة تعريفية بكتاب «إكسبو دبي 2020.. تضامن في الأرض.. عناق في السماء» للكاتب والروائي علي أبو الريش، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والصادر عن دار نبطي للنشر بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وأدارها الكاتب والباحث سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، تلاها حفلُ توقيع للكتاب، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجمع من الكتاب والمبدعين. 

يستعرض الكتاب، رحلة علي أبو الريش في معرض «إكسبو 2020 دبي»، التي قرأها وعرضها على الصفحات بأسلوب أدبي إبداعي؛ بهدف التجول في المعرض، والسير في شعابه المزدهرة، على حد قوله، والكتاب مقسّم إلى سبعة عشر فصلاً، تتناول بعض الأجنحة التي زارها الكاتب في «إكسبو دبي»، منها إسبانيا والسويد واليابان وفنلندا، بالإضافة إلى حديثه على جواز «إكسبو»، ومكانة دبي التي قادتها إلى الاستضافة المميزة لهذا الحدث الكبير. 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

ومن بعض ما جاء في الفصل الثاني، الذي جاء بعنوان «العالم يصفّق لدبي»: «هذه دبي في إكسبو، عناق الأخوة الإنسانية، يرسم الصورة المثلى لعالم يتشكل ويتخلق في رحم الوجود، وتضع خطوطه العريضة بمدينة استطاعت بفعل شاعر أن تكون الدائرة والمركز، وأن تكون المحيط والمحور، وأن تكون النجوم وأفلاكها».

علي أبو الريش
توقيع
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
آخر الأخبار
فينيسيوس.. «السعد الجديد»
الرياضي
فينيسيوس.. «السعد الجديد»
اليوم 10:53
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
الرياضي
اعتقال 68 شخصاً في فوضى نهائي «الأبطال»
اليوم 10:52
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
الرياضي
«أحزان مصرية» و«مرارة صلاح»!
اليوم 10:49
امرأة تعزف على الأكورديون في صن بارك في يوم إعادة افتتاحه بعد تخفيف بعض القيود في بكين
عربي ودولي
كورونا حول العالم: أحدث حصيلة للإصابات واللقاحات
اليوم 10:42
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعاً في بيونج يانج
عربي ودولي
كوريا الشمالية تناقش قيود كورونا وسط تقييم إيجابي لوضع الوباء
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©