علي أبو الريش يوقع كتابه بجناح «كُتّاب الإمارات»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

استضاف جناح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في الدورة الحادية والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة تعريفية بكتاب «إكسبو دبي 2020.. تضامن في الأرض.. عناق في السماء» للكاتب والروائي علي أبو الريش، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والصادر عن دار نبطي للنشر بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، وأدارها الكاتب والباحث سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكتاب، تلاها حفلُ توقيع للكتاب، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وجمع من الكتاب والمبدعين.

يستعرض الكتاب، رحلة علي أبو الريش في معرض «إكسبو 2020 دبي»، التي قرأها وعرضها على الصفحات بأسلوب أدبي إبداعي؛ بهدف التجول في المعرض، والسير في شعابه المزدهرة، على حد قوله، والكتاب مقسّم إلى سبعة عشر فصلاً، تتناول بعض الأجنحة التي زارها الكاتب في «إكسبو دبي»، منها إسبانيا والسويد واليابان وفنلندا، بالإضافة إلى حديثه على جواز «إكسبو»، ومكانة دبي التي قادتها إلى الاستضافة المميزة لهذا الحدث الكبير.

ومن بعض ما جاء في الفصل الثاني، الذي جاء بعنوان «العالم يصفّق لدبي»: «هذه دبي في إكسبو، عناق الأخوة الإنسانية، يرسم الصورة المثلى لعالم يتشكل ويتخلق في رحم الوجود، وتضع خطوطه العريضة بمدينة استطاعت بفعل شاعر أن تكون الدائرة والمركز، وأن تكون المحيط والمحور، وأن تكون النجوم وأفلاكها».