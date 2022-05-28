السرد.. «تجارب وآفاق» بـ«أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ضمن فعاليات مشاركته، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، جلسة حوارية بعنوان (السرد.. تنويعات على إيقاع التجديد «تجارب وآفاق»)، بمشاركة الروائية فتحية النمر، وحاورتها الكاتبة نجيبة الرفاعي.

تناولت الجلسة العديد من المحاور حول الرواية، وتجربة النمر في كتاباتها والتجديد فيها، بشكل خاص. من ضمن محاور الجلسة، الرواية وأساليب تجديدها المتعلقة بالقصة أو طريقة السرد المتبعة من قبل الكاتب، وكذلك التفرغ، وأثره على كمية الإنتاج الأدبي، وأثر الإرادة أيضاً، والمثابرة والكتابة اليومية على المنتج الأدبي لفتحية النمر.

كما تطرقت النمر إلى موضوع كون الرواية تعبيراً إنسانياً، من الإنسان إلى وعن الإنسان، وبالتالي فتغييرها وتجديدها أمر طبيعي؛ لأن الإنسان متغير بطبعه، مؤكدة على الفكرة الفلسفية القائلة بأن التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة، والتجديد ليس إلا تغييراً بشكلٍ ما، بالإضافة إلى الحديث عن التغييرات التي استجدت في الرواية العربية، والتي أثرت فيها الأحداث التاريخية المختلفة، وما لحقها من تغير في الأفكار والأيديولوجيات الشخصية والمجتمعية العامة، مروراً بالحديث عن الرواية التقليدية، وبدايات الرواية الإماراتية وخصائصها، وصفات الإنسان الكاتب والمكتوب فيها، والظروف التي أحاطت به، من بيئة قاسية وتحدياته في العيش عليها.

من جانب آخر، بينت الكاتبة فتحية النمر بعض الممارسات التي ساعدتها على التجديد في أسلوبها الروائي، واهتمامها بالنقد الذاتي، وتجنبها بعض التوجهات المعاصرة في الكتابة، وكذلك اهتمامها بالتراث في إحدى رواياتها الجديدة، كأسلوب تجديدها في الموضوعات.