«أبوظبي للثقافة والفنون» توقع اتفاقية لإصدار عن أحمد راشد ثاني

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الخميس 26 مايو، اتفاقية تعاون مشترك لإصدار كتاب احتفائي بالشاعر الراحل أحمد راشد ثاني، أحد أبرز رواد قصيدة النثر الإماراتية، وذلك على منصة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالقاعة رقم 10 في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأشادت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون المستمر والشراكة الراسخة مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، لما يمثله من إطار وطني جامع للمثقفين والكتّاب والأدباء الإماراتيين، وما يؤديه من دور محوري في تمكين المنجز الإبداعي الإماراتي والإسهام في تقديم ثقافة إماراتية تلهم العالم. وأضافت: «ضمن فعاليات برنامجنا الثقافي تحت عنوان «القصائد لا تموت»، احتفاء بإرث الشاعر الإماراتي الكبير أحمد راشد ثاني في الذكرى السنوية العاشرة لرحيلِه».

يوم الكاتب الإماراتي

ومن جانبه، قال سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: «شكل توقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أبوظبي للفنون مرحلة جديدة من مراحل الشراكة بين اتحاد الكتاب والمؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، حيث تخصص لأول مرة اتفاقية حول إنتاج كاتب إماراتي واحد، لإبراز وجه مختلف من إنتاجه الثقافي. ويأتي هذا الاتفاق في يوم الكاتب الإماراتي الذي هو أيضاً يوم تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في أثناء فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليعطي للاتفاقية حالة خاصة من الحضور الثقافي في المشهد الثقافي الإماراتي.

أما اختيار أحمد راشد ثاني ليكون محور هذه الاتفاقية فيأتي من منطلق المكانة التي استطاع الأديب الراحل أن يصنعها لنفسه من خلال تنوع إنتاجه الإبداعي في المسرح والشعر والأدب الشعبي والسيرة الذاتية والتحقيق، ويستحق أن يسلط الضوء بشكل مختلف على مشروعه الذي كان قائماً على رؤية واعية وأكاديمية.